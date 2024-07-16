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Збірна України потрапила у гучний скандал після Євро-2024 — що трапилось

16 липня 2024 23:19
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Журналіст розповів про скандал, у який потрапила збірна після Євро-2024
Гравці збірної України на Євро-2024. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Збірна України потрапила у скандал після Євро-2024. Журналіст Ігор Циганик пояснив, як гравці відреагували на виліт з Євро-2024 після нічийного матчу з Бельгією.

Про це йдеться у новому випуску програми на каналі Футбол України. 

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За його словами українці обурені виступом збірної на Євро, та ніхто не знімає провини з футболістів та головного тренера. 

"Ми повинні спробувати розібратися, чому так сталося. Ми всі винні — я винен, журналісти винні, багато клубних тренерів винні, клуби винні, футболісти винні", — сказав він. 

Також він заявив, що після гри з Бельгією багато футболістів не повернулися до табору збірної.

"Знаєте, скільки футболістів повернулися в табір збірної після матчу з Бельгією? 5-6 повернулися в готель у розташування збірної. Решта порозліталися по відпустках... Вони заслужили... Ви собі це уявляєте?", — поділився Циганик у програмі Football Hub.

Збірна України у третьому матчі групового етапу зіграла внічию з Бельгією. В разі перемоги Україна гарантувала б собі місце в плей-офф Євро.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

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