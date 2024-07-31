Женская сборная по академической гребле драматически упустила шанс на медали

Сборная Украины упустила "бронзу" в драматическом финале по академической гребле
Украинские спортсменки упустили шанс завоевать первую с 2012 года олимпийскую медаль в академической гребле. Интрига в турнире сохранялась до последних секунд и завершилась не в пользу "сине-желтых".
Украинки весь заплыв шли среди лидеров, однако пришли к финишу только пятыми, сообщает портал Новини.LIVE.
На последних метрах финала женского турнира по академической гребле украинская четверка потеряла шанс завоевать медаль. Квартет Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой стартовал на втором месте, почти до финиша шел на третьем, но в итоге девушки финишировали только пятыми.
Драма в академической гребле
Украинки уверенно шли в первой тройке команд. Казалось, что девушки сумеют совершить финальный рывок и даже завоевать "серебро". Но на самом финише сборная Украины потеряла шансы на медали.
Победительницами заплыва стала команда из Великобритании, которая на финише дистанции сумела опередить соперниц из Нидерландов. Третье место заняли немецкие спортсменки.
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