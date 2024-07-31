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Сборная Украины упустила "бронзу" в драматическом финале по академической гребле

31 июля 2024 14:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Женская сборная по академической гребле драматически упустила шанс на медали
Женская команда Украины по академической гребле. Фото: НОК
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинские спортсменки упустили шанс завоевать первую с 2012 года олимпийскую медаль в академической гребле. Интрига в турнире сохранялась до последних секунд и завершилась не в пользу "сине-желтых". 

Украинки весь заплыв шли среди лидеров, однако пришли к финишу только пятыми, сообщает портал Новини.LIVE. 

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На последних метрах финала женского турнира по академической гребле украинская четверка потеряла шанс завоевать медаль. Квартет Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой стартовал на втором месте, почти до финиша шел на третьем, но в итоге девушки финишировали только пятыми. 

Женская команда Украины по академической гребле
Сборная Украины перед заплывом. Фото: Reuters/Molly Darlington

Драма в академической гребле 

Украинки уверенно шли в первой тройке команд. Казалось, что девушки сумеют совершить финальный рывок и даже завоевать "серебро". Но на самом финише сборная Украины потеряла шансы на медали. 

Результаты финала по академической гребле
Результаты финала по академической гребле. Фото: скриншот 

Победительницами заплыва стала команда из Великобритании, которая на финише дистанции сумела опередить соперниц из Нидерландов. Третье место заняли немецкие спортсменки. 

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