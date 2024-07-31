Жіноча збірна з академічного веслування драматично втратила шанс на медалі

Збірна України упустила "бронзу" у драматичному фіналі з академічного веслування
Українські спортсменки втратили шанс здобути першу з 2012 року олімпійську медаль в академічному веслуванні. Інтрига у турнірі зберігалася до останніх секунд і завершилася не на користь "синьо-жовтих".
Українки весь заплив йшли серед лідерів, проте дійшли фінішу лише п'ятими, повідомляє портал Новини.LIVE.
На останніх метрах фіналу жіночого турніру з академічного веслування українська четвірка втратила шанс здобути медаль. Квартет Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової стартував на другому місці, майже до фінішу йшов на третьому, але у підсумку дівчата фінішували лише п'ятими.
Драма в академічному веслуванні
Українки впевнено йшли у першій трійці команд. Здавалося, що дівчата зможуть зробити фінальний ривок і навіть завоювати "срібло". Але насправді фініш збірна України втратила шанси на медалі.
Переможницями запливу стала команда із Великої Британії, яка на фініші дистанції зуміла випередити суперниць із Нідерландів. Третє місце посіли німецькі спортсменки.
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