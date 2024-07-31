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Збірна України упустила "бронзу" у драматичному фіналі з академічного веслування

31 липня 2024 14:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Жіноча збірна з академічного веслування драматично втратила шанс на медалі
Жіноча команда України з академічного веслування. Фото: НОК
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортсменки втратили шанс здобути першу з 2012 року олімпійську медаль в академічному веслуванні. Інтрига у турнірі зберігалася до останніх секунд і завершилася не на користь "синьо-жовтих".

Українки весь заплив йшли серед лідерів, проте дійшли фінішу лише п'ятими, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На останніх метрах фіналу жіночого турніру з академічного веслування українська четвірка втратила шанс здобути медаль. Квартет Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової стартував на другому місці, майже до фінішу йшов на третьому, але у підсумку дівчата фінішували лише п'ятими.

Жіноча команда України з академічного веслування
Збірна України перед запливом Фото: Reuters/Molly Darlington

Драма в академічному веслуванні

Українки впевнено йшли у першій трійці команд. Здавалося, що дівчата зможуть зробити фінальний ривок і навіть завоювати "срібло". Але насправді фініш збірна України втратила шанси на медалі.

Результати фіналу з академічного веслування
Результати фіналу з академічного веслування. Фото: скриншот

Переможницями запливу стала команда із Великої Британії, яка на фініші дистанції зуміла випередити суперниць із Нідерландів. Третє місце посіли німецькі спортсменки.

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