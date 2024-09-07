Украина и Албания играют в ничью после гола и ошибки Конопли

Ефим Конопля. Фото: УАФ

В рамках первого круга группового этапа Лиги Наций проходит второй матч в группе B1. В нем Украина в Праге принимает команду Албании.

В начале второго тайма Украина открыла счет, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Украина — Албания

Сборная Украины в первом тайме чаще держала мяч, но за неимением передач создала меньше моментов чем соперник.

Единственный опасный момент у ворот Албании Украина создала на 41 минуте матча после удара Романа Яремчука, с ударом которого справился голкипер.

В начале второго тайма Украина открыла счет. На 49-й минуте Кабаев подал на дальнюю штангу, где Конопля пробил в касание.

Однако не долго Конопля был героем, потому что из-за него Украина пропустила. После углового на 55-й минуте Ефим выбил головой мяч на соперника, сделавшего голевую передачу Исмайли.

Украина — Албания — 1:1

Голы: Конопля, 49 — Исмайли, 55

Составь на матч:

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Кабаев, Яремчук.

Запасные: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тимчик, Пихаленок.

Албания: Стракоша, Хисай, Исмайли, Кумбулла, Митай, Рамадани, Асллани, Лачи, Н. Байрами, Асани, Манай.

Запасные: Симони, Шерри, Баллиу, А. Байрами, Ходжа, Узуни, Михай, Сефери, Бериша, Хадрой, Спахиу, Абраши.

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