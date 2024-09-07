Україна та Албанія грають в нічию після голу та помилки Коноплі

Юхим Конопля. Фото: УАФ

В рамках першого кола групового етапу Ліги Націй проходить другий матч в групі B1. У ньому Україна в Празі приймає команду Албанії.

На початку другого тайму Україна відкрила рахунок, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Україна — Албанія

Збірна України в першому таймів частіше тримала м’яч, але через брак у передачах створила менше моментів ніж суперник.

Єдиний небезпечний момент у воріт Албанії Україна створила на 41-й хвилині матчу після удару Романа Яремчука, з ударом якого справився голкіпер.

На початку другого тайму Україна відкрила рахунок. На 49-й хвилині Кабаєв подав на дальню штангу, де Конопля пробив у дотик.

Однако не довго Конопля був героєм, оскільки через нього Україна пропустила. Після кутового на 55-й хвилині Юхим вибив головою м’яч на суперника, який зробив гольову передачу Ісмайлі.

Україна — Албанія — 1:1

Голи: Конопля, 49 — Ісмайлі, 55

Склади на матч:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Циганков, Кабаєв, Яремчук.

Запасні: Бущан, Лунін, Бондар, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Ванат, Зінченко, Тимчик, Піхальонок.

Албанія: Стракоша, Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай, Рамадані, Асллані, Лачі, Н. Байрамі, Асані, Манай.

Запасні: Сімоні, Шеррі, Балліу, А. Байрамі, Ходжа, Узуні, Міхай, Сефері, Беріша, Хадрой, Спахіу, Абраши.

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