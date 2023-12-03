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Сборная Украины выиграла последний матч в группе на ЧМ и вышла в основной раунд

3 декабря 2023 19:48
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины выиграла последний матч в группе на ЧМ и вышла в основной раунд
Сборная Украины по гандболу. Фото: ФГУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Дании в первом раунде чемпионата мира по гандболу среди женщин сборная Украины сыграла последний матч в группе G. Соперницами украинок стал Казахстан.

Украина победила и прошла в основной раунд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что первые два матча в группе Украина ожидаемо проиграла командам Бразилии и Испании.

Украина — Казахстан

Украинки активно начали матч в атаке и хорошо защищались. Соперницы не могли успеть за ними и потому первый тайм сине-желтые выиграли со счетом 19:12.

Во втором тайме Украина продолжила доминировать на площадке и завершила матч победой со счетом 37:24.

ЧМ-2023. Группа G. 1-й раунд

Украина — Казахстан — 37:24 (19:12)

Сборная Украины:

Вратари: Мария Гладун, Виктория Салтанюк.

Полевые игроки: Милана Шукаль (8 из 10 точных бросков), Юлия Андрейчук (8/11), Марина Коновалова (6/7), Тамара Смбатян (4/6), Карина Соскида (2/2), Карина Колодюк (2/ 3), Ирина Прокопьяк (2/3), Марьяна Маркевич (2,5), Ирина Компаниец (1/1), Олеся Дяченко(1/2), Екатерина Козак(1/4), Татьяна Поляк (0/2), Анастасия Мелекесцева (0/0), Андрияна Науменко (0/0).

Главный тренер: Виталий Андронов.

В основном раунде Украина сыграет в группе IV:

  • Испания
  • Бразилия
  • Украина
  • Нидерланды
  • Чехия
  • Аргентина/Конго

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