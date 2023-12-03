Сборная Украины выиграла последний матч в группе на ЧМ и вышла в основной раунд
В Дании в первом раунде чемпионата мира по гандболу среди женщин сборная Украины сыграла последний матч в группе G. Соперницами украинок стал Казахстан.
Украина победила и прошла в основной раунд, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что первые два матча в группе Украина ожидаемо проиграла командам Бразилии и Испании.
Украина — Казахстан
Украинки активно начали матч в атаке и хорошо защищались. Соперницы не могли успеть за ними и потому первый тайм сине-желтые выиграли со счетом 19:12.
Во втором тайме Украина продолжила доминировать на площадке и завершила матч победой со счетом 37:24.
ЧМ-2023. Группа G. 1-й раунд
Украина — Казахстан — 37:24 (19:12)
Сборная Украины:
Вратари: Мария Гладун, Виктория Салтанюк.
Полевые игроки: Милана Шукаль (8 из 10 точных бросков), Юлия Андрейчук (8/11), Марина Коновалова (6/7), Тамара Смбатян (4/6), Карина Соскида (2/2), Карина Колодюк (2/ 3), Ирина Прокопьяк (2/3), Марьяна Маркевич (2,5), Ирина Компаниец (1/1), Олеся Дяченко(1/2), Екатерина Козак(1/4), Татьяна Поляк (0/2), Анастасия Мелекесцева (0/0), Андрияна Науменко (0/0).
Главный тренер: Виталий Андронов.
В основном раунде Украина сыграет в группе IV:
- Испания
- Бразилия
- Украина
- Нидерланды
- Чехия
- Аргентина/Конго
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