Збірна України виграла останній матч в групі на ЧС та вийшла до основного раунду
В Данії у першому раунді чемпіонату світу з гандболу серед жінок збірна України зіграла останній матч в групі G. Суперницями українок став Казахстан.
Україна перемогла й пройшла в основний раунд, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що перші два матчі в групі Україна очікувано програла командам Бразилії та Іспанії.
Україна — Казахстан
Українки активно почали матч у атаці й добре захищались. Суперниці не могли встигнути за ними й тому перший тайм синьо-жовті виграли з рахунком 19:12.
У другому таймі Україна продовжила домінувати на майданчику й завершила матч перемогою з рахунком 37:24.
ЧС-2023. Група G. 1-й раунд
Україна — Казахстан — 37:24 (19:12)
Збірна України:
Воротарі: Марія Гладун, Вікторія Салтанюк.
Польові гравчині: Мілана Шукаль (8 із 10 точних кидків), Юлія Андрійчук (8/11), Марина Коновалова(6/7), Тамара Смбатян (4/6), Каріна Соскида (2/2), Каріна Колодюк (2/3), Ірина Прокоп’як (2/3), Мар’яна Маркевич (2,5), Ірина Компанієць (1/1), Олеся Дяченко(1/2), Катерина Козак(1/4), Тетяна Поляк (0/2), Анастасія Мелекесцева (0/0), Андріяна Науменко (0/0).
Головний тренер: Віталій Андронов.
У основному раунді Україна зіграє в групі IV:
- Іспанія
- Бразилія
- Україна
- Нідерланди
- Чехія
- Аргентина/Конго
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