Збірна України виграла останній матч в групі на ЧС та вийшла до основного раунду

Збірна України з гандболу. Фото: ФГУ

В Данії у першому раунді чемпіонату світу з гандболу серед жінок збірна України зіграла останній матч в групі G. Суперницями українок став Казахстан.

Україна перемогла й пройшла в основний раунд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перші два матчі в групі Україна очікувано програла командам Бразилії та Іспанії.

Україна — Казахстан

Українки активно почали матч у атаці й добре захищались. Суперниці не могли встигнути за ними й тому перший тайм синьо-жовті виграли з рахунком 19:12.

У другому таймі Україна продовжила домінувати на майданчику й завершила матч перемогою з рахунком 37:24.

ЧС-2023. Група G. 1-й раунд

Україна — Казахстан — 37:24 (19:12)

Збірна України:

Воротарі: Марія Гладун, Вікторія Салтанюк.

Польові гравчині: Мілана Шукаль (8 із 10 точних кидків), Юлія Андрійчук (8/11), Марина Коновалова(6/7), Тамара Смбатян (4/6), Каріна Соскида (2/2), Каріна Колодюк (2/3), Ірина Прокоп’як (2/3), Мар’яна Маркевич (2,5), Ірина Компанієць (1/1), Олеся Дяченко(1/2), Катерина Козак(1/4), Тетяна Поляк (0/2), Анастасія Мелекесцева (0/0), Андріяна Науменко (0/0).

Головний тренер: Віталій Андронов.

У основному раунді Україна зіграє в групі IV:

Іспанія

Бразилія

Україна

Нідерланди

Чехія

Аргентина/Конго

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