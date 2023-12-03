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Збірна України виграла останній матч в групі на ЧС та вийшла до основного раунду

3 грудня 2023 19:48
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України виграла останній матч в групі на ЧС та вийшла до основного раунду
Збірна України з гандболу. Фото: ФГУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Данії у першому раунді чемпіонату світу з гандболу серед жінок збірна України зіграла останній матч в групі G. Суперницями українок став Казахстан.

Україна перемогла й пройшла в основний раунд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перші два матчі в групі Україна очікувано програла командам Бразилії та Іспанії.

Україна — Казахстан

Українки активно почали матч у атаці й добре захищались. Суперниці не могли встигнути за ними й тому перший тайм синьо-жовті виграли з рахунком 19:12.

У другому таймі Україна продовжила домінувати на майданчику й завершила матч перемогою з рахунком 37:24.

ЧС-2023. Група G. 1-й раунд

Україна — Казахстан — 37:24 (19:12)

Збірна України:

Воротарі: Марія Гладун, Вікторія Салтанюк.

Польові гравчині: Мілана Шукаль (8 із 10 точних кидків), Юлія Андрійчук (8/11), Марина Коновалова(6/7), Тамара Смбатян (4/6), Каріна Соскида (2/2), Каріна Колодюк (2/3), Ірина Прокоп’як (2/3), Мар’яна Маркевич (2,5), Ірина Компанієць (1/1), Олеся Дяченко(1/2), Катерина Козак(1/4), Тетяна Поляк (0/2), Анастасія Мелекесцева (0/0), Андріяна Науменко (0/0).

Головний тренер: Віталій Андронов.

У основному раунді Україна зіграє в групі IV:

  • Іспанія
  • Бразилія
  • Україна
  • Нідерланди
  • Чехія
  • Аргентина/Конго

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