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Збірна України з гандболу з поразки стартувала на чемпіонаті світу

29 листопада 2023 23:20
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України з гандболу з поразки стартувала на чемпіонаті світу
Збірна України з гандболу. Фото: ФГУ
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Агабекян Карен
редактор

У Данії, Норвегії та Швеції стартував жіночий чемпіонат світу з гандболу. У ньому бере участь збірна України, яку очолює Віталій Андронов.

У першій грі в групі G українки зіграли з Бразилією, повідомив портал Новини.LIVE.

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Поразка України

Збірна України добре почала стартовий матч на турнірі, але ініціатива у українок була недовго, оскільки фаворитки прокинулись дуже швидко і показали свій рівень.

У другій половині гри бразилійки збільшили свій відрив й довели матч до впевненої перемоги.

Чемпіонат світу. Жінки. Група G

Бразилія — Україна — 35:20 (17:10)

Бразилія: Аренгарт, Арунян, Біло, Де Абро Росса, Гуарейро, Лопес, Морена, Моресхі, Пауліно, Араужо, і Роша, де Паула, Кардоса, Кошта, Матієлі, Фернандеш

Україна: Салтанюк, Гладун, Колодюк, Науменко, Шукаль, Андрійчук, Дяченко, Когуч, Козак, Компанієць, Коновалова, Маркевич, Поляк, Прокоп'як, Смбатян, Соскіда

Зазначимо, що в наступній грі збірна України проведе матч проти національної команди Іспанії. Матч відбудеться 1 грудня. Також 3 грудня українки зіграють із Казахстаном.

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