Збірна України з гандболу з поразки стартувала на чемпіонаті світу
У Данії, Норвегії та Швеції стартував жіночий чемпіонат світу з гандболу. У ньому бере участь збірна України, яку очолює Віталій Андронов.
У першій грі в групі G українки зіграли з Бразилією, повідомив портал Новини.LIVE.
Поразка України
Збірна України добре почала стартовий матч на турнірі, але ініціатива у українок була недовго, оскільки фаворитки прокинулись дуже швидко і показали свій рівень.
У другій половині гри бразилійки збільшили свій відрив й довели матч до впевненої перемоги.
Чемпіонат світу. Жінки. Група G
Бразилія — Україна — 35:20 (17:10)
Бразилія: Аренгарт, Арунян, Біло, Де Абро Росса, Гуарейро, Лопес, Морена, Моресхі, Пауліно, Араужо, і Роша, де Паула, Кардоса, Кошта, Матієлі, Фернандеш
Україна: Салтанюк, Гладун, Колодюк, Науменко, Шукаль, Андрійчук, Дяченко, Когуч, Козак, Компанієць, Коновалова, Маркевич, Поляк, Прокоп'як, Смбатян, Соскіда
Зазначимо, що в наступній грі збірна України проведе матч проти національної команди Іспанії. Матч відбудеться 1 грудня. Також 3 грудня українки зіграють із Казахстаном.
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
Андрей Шевченко станет главным тренером "Милана".
Анчелотти и Лунин обсудили будущее украинца в "Реале" — что известно.
Мирча Луческу прокомментировал слухи о возвращении в "Динамо".
"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.
Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене.
Читайте Новини.LIVE!