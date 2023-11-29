Сборная Украины по гандболу из поражения стартовала на чемпионате мира

Сборная Украины по гандболу. Фото: ФГУ

В Дании, Норвегии и Швеции стартовал женский чемпионат мира по гандболу. В нем принимает участие сборная Украины, которую возглавляет Виталий Андронов.

В первой игре в группе G украинки сыграли с Бразилией, сообщил портал Новини.LIVE.

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Поражение Украины

Сборная Украины хорошо начала стартовый матч на турнире, но инициатива у украинок была недолго, поскольку фаворитки очнулись очень быстро и показали свой уровень.

Во второй половине игры бразильянки увеличила свой отрыв и довела матч до уверенной победы.

Чемпионат Мира. Женщины. Группа G

Бразилия — Украина — 35:20 (17:10)

Бразилия: Аренгарт, Арунян, Бело, Де Абро Росса, Гуарейро, Лопес, Морена, Моресхи, Паулино, Араужо, и Роша, где Паула, Кардоса, Кошта, Матиели, Фернандеш

Украина: Салтанюк, Гладун, Колодюк, Науменко, Шукаль, Андрийчук, Дяченко, Когуч, Козак, Компаниец, Коновалова, Маркевич, Поляк, Прокопьяк, Смбатян, Соскида

В следующей игре сборная Украины проведет матч против национальной команды Испании. Матч состоится 1 декабря. Также 3 декабря украинки сыграют с Казахстаном.

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