Молдова — Украина — видео голов и лучших моментов матча

Футболисты сборной Украины перед матчем с Молдовой. Фото: instagram.com/uafukraine/

В третьем товарищеском матче перед Евро-2024 сборная Украины сумела одержать уверенную победу над Молдовой. Подопечные Сергея Реброва забили сопернику четыре гола.

"Сине-желтые" завершили подготовку к турниру и скоро отправятся в Германию, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В матче со сборной Молдовы подопечные Сергея Реброва забили четыре гола. Первый из них Роман Яремчук записал на свой счет уже на второй минуте матча. После этого сумели отличиться Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Новости из лагеря сборной Украины

В поединке с Молдовой две результативные передачи записал на свой счет Судаков. Еще один ассист оказался на счету Довбика. В эпизоде с первым голом ошиблась оборона соперника.

Сборная Украины на 29 минуте потеряла из-за травмы Виталия Миколенко. Главный тренер команды Сергей Ребров заверил, что это не рецидив того повреждения, из-за которого футболист пропустил конец прошлого сезона. Сегодня Миколенко пройдет МРТ, которое оцени степень серьезность его травмы.

Николай Шапаренко в матче с Молдовой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Теперь сборная Украины отправится в Германию на Евро-2024. Первый поединок на турнире команда Реброва сыграет на следующей неделе.

Поединки "сине-желтых" на Евро-2024:

17 июня — Румыния — Украина;

21 июня — Словакия — Украина;

26 июня — Украина — Бельгия.

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Малиновский рассказал о переходе в житомирское "Полесье".