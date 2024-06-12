Молдова — Україна — відео голів та найкращих моментів матчу

Футболісти збірної України перед матчем із Молдовою. Фото: instagram.com/uafukraine/

У третьому товариському матчі перед Євро-2024 збірна України зуміла здобути впевнену перемогу над Молдовою. Підопічні Сергія Реброва забили супернику чотири голи.

"Синьо-жовті" завершили підготовку до турніру і незабаром вирушать до Німеччини, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі зі збірною Молдови підопічні Сергія Реброва забили чотири голи. Перший із них Роман Яремчук записав на свій рахунок уже на другій хвилині матчу. Після цього зуміли відзначитись Віктор Циганков, Артем Довбик та Георгій Судаков.

Новини з табору збірної України

У поєдинку з Молдовою дві результативні передачі записав на свій рахунок Судаков. Ще один асист опинився на рахунку Довбика. В епізоді з першим голом помилилась оборона суперника.

Збірна України на 29 хвилині втратила через травму Віталія Миколенка. Головний тренер команди Сергій Ребров запевнив, що це не рецидив ушкодження, через яке футболіст пропустив кінець минулого сезону. Сьогодні Миколенко пройде МРТ, яке оцінить ступінь серйозності його травми.

Микола Шапаренко у матчі з Молдовою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Зараз збірна України вирушить до Німеччини на Євро-2024. Перший поєдинок на турнірі команда Реброва зіграє наступного тижня.

Поєдинки "синьо-жовтих" на Євро-2024:

17 червня — Румунія — Україна;

21 червня — Словаччина — Україна;

26 червня — Україна — Бельгія.

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