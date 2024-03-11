Сборная Украины по гимнастике завоевала два золота на этапе Кубка мира в Баку
Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира в Баку. У сине-желтых две золотые медали.
Победителями турнира стали Илья Ковтун и Назар Чепурный, сообщил портал Новини.LIVE.
Золотые медали Ковтуна и Чепурного
20-летний Ковтун выиграл золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях, показав результат — 14,900 балла.
21-летний Чепурный выиграл турнир в опорном прыжке — 14,900.
Для Ковтуна за последние три сезона этапов Кубка мира это 10-я золотая медаль на параллельных брусьях. В текущем это третье первое место после Каира (Египет) и Котбуса (Германия).
Интересно, что Илья в Баку взял реванш за прошлый год, когда он стал лишь вторым.
Чепурный в текущем сезоне выиграл свое первое золото и вторую медаль после серебра в Каире.
Отметим, что олимпийский чемпион Олег Верняев в финале параллельных брусьев стал лишь пятым. Ранее он был вторым в Каире и Котбусе.
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