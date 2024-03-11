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Сборная Украины по гимнастике завоевала два золота на этапе Кубка мира в Баку

11 марта 2024 20:29
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины по гимнастике завоевала два золота на этапе Кубка мира в Баку
Илья Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира в Баку. У сине-желтых две золотые медали.

Победителями турнира стали Илья Ковтун и Назар Чепурный, сообщил портал Новини.LIVE.

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Золотые медали Ковтуна и Чепурного

20-летний Ковтун выиграл золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях, показав результат — 14,900 балла.

21-летний Чепурный выиграл турнир в опорном прыжке — 14,900.

Для Ковтуна за последние три сезона этапов Кубка мира это 10-я золотая медаль на параллельных брусьях. В текущем это третье первое место после Каира (Египет) и Котбуса (Германия).

Интересно, что Илья в Баку взял реванш за прошлый год, когда он стал лишь вторым.

Чепурный в текущем сезоне выиграл свое первое золото и вторую медаль после серебра в Каире.

Отметим, что олимпийский чемпион Олег Верняев в финале параллельных брусьев стал лишь пятым. Ранее он был вторым в Каире и Котбусе.

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

Гимнастика
Олег Верняев
Илья Ковтун
Назар Чепурный

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