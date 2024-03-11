Сборная Украины по гимнастике завоевала два золота на этапе Кубка мира в Баку

Илья Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym

Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира в Баку. У сине-желтых две золотые медали.

Победителями турнира стали Илья Ковтун и Назар Чепурный, сообщил портал Новини.LIVE.

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Золотые медали Ковтуна и Чепурного

20-летний Ковтун выиграл золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях, показав результат — 14,900 балла.

21-летний Чепурный выиграл турнир в опорном прыжке — 14,900.

Для Ковтуна за последние три сезона этапов Кубка мира это 10-я золотая медаль на параллельных брусьях. В текущем это третье первое место после Каира (Египет) и Котбуса (Германия).

Интересно, что Илья в Баку взял реванш за прошлый год, когда он стал лишь вторым.

Чепурный в текущем сезоне выиграл свое первое золото и вторую медаль после серебра в Каире.

Отметим, что олимпийский чемпион Олег Верняев в финале параллельных брусьев стал лишь пятым. Ранее он был вторым в Каире и Котбусе.

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