Збірна України з гімнастики виборола два золоті на етапі Кубка світу в Баку
Збірна України зі спортивної гімнастики успішно виступила на етапі Кубка світу у Баку. У синьо-жовтих дві золоті медалі.
Переможцями турніру стали Ілля Ковтун та Назар Чепурний, повідомив портал Новини.LIVE.
Золоті медалі Ковтуна та Чепурного
20-річний Ковтун виграв золоту медаль у вправах на паралельних брусах, показавши результат — 14,900 бала.
21-річний Чепурний виграв турнір в опорному стрибку — 14,900.
Для Ковтуна за останні три сезони етапів Кубка світу це 10-та золота медаль на паралельних брусах. У поточному це третє перше місце після Каїра (Єгипет) та Котбуса (Німеччина).
Цікаво, що Ілля в Баку взяв реванш за минулий рік, коли він став лише другим.
Чепурний цього сезону виграв своє перше золото і другу медаль після срібла в Каїрі.
Зазначимо, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв у фіналі паралельних брусів став лише п'ятим. Раніше він був другим у Каїрі та Котбусі.
Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" заради трансферу до топклубу.
Колишній тренер "Шахтаря" може очолити відомий український клуб.
Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола розповів, чи є у нього конфлікт із Де Брюйне.
Тенісистка Еліна Світоліна поскаржилася на травму та втому.
"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.
Читайте Новини.LIVE!