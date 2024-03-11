Збірна України з гімнастики виборола два золоті на етапі Кубка світу в Баку

Ілля Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym

Збірна України зі спортивної гімнастики успішно виступила на етапі Кубка світу у Баку. У синьо-жовтих дві золоті медалі.

Переможцями турніру стали Ілля Ковтун та Назар Чепурний, повідомив портал Новини.LIVE.

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Золоті медалі Ковтуна та Чепурного

20-річний Ковтун виграв золоту медаль у вправах на паралельних брусах, показавши результат — 14,900 бала.

21-річний Чепурний виграв турнір в опорному стрибку — 14,900.

Для Ковтуна за останні три сезони етапів Кубка світу це 10-та золота медаль на паралельних брусах. У поточному це третє перше місце після Каїра (Єгипет) та Котбуса (Німеччина).

Цікаво, що Ілля в Баку взяв реванш за минулий рік, коли він став лише другим.

Чепурний цього сезону виграв своє перше золото і другу медаль після срібла в Каїрі.

Зазначимо, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв у фіналі паралельних брусів став лише п'ятим. Раніше він був другим у Каїрі та Котбусі.

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