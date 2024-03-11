Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України з гімнастики виборола два золоті на етапі Кубка світу в Баку arrow

Збірна України з гімнастики виборола два золоті на етапі Кубка світу в Баку

11 березня 2024 20:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Збірна України з гімнастики виборола два золоті на етапі Кубка світу в Баку
Ілля Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України зі спортивної гімнастики успішно виступила на етапі Кубка світу у Баку. У синьо-жовтих дві золоті медалі.

Переможцями турніру стали Ілля Ковтун та Назар Чепурний, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Золоті медалі Ковтуна та Чепурного

20-річний Ковтун виграв золоту медаль у вправах на паралельних брусах, показавши результат — 14,900 бала.

21-річний Чепурний виграв турнір в опорному стрибку — 14,900.

Для Ковтуна за останні три сезони етапів Кубка світу це 10-та золота медаль на паралельних брусах. У поточному це третє перше місце після Каїра (Єгипет) та Котбуса (Німеччина).

Цікаво, що Ілля в Баку взяв реванш за минулий рік, коли він став лише другим.

Чепурний цього сезону виграв своє перше золото і другу медаль після срібла в Каїрі.

Зазначимо, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв у фіналі паралельних брусів став лише п'ятим. Раніше він був другим у Каїрі та Котбусі.

Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" заради трансферу до топклубу.

Колишній тренер "Шахтаря" може очолити відомий український клуб.

Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола розповів, чи є у нього конфлікт із Де Брюйне. 

Тенісистка Еліна Світоліна поскаржилася на травму та втому.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

Гімнастика
Олег Верняєв
Ілля Ковтун
Назар Чепурний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси