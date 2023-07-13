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Сборная Украины по пляжному футболу из-за допуска белорусов может отказаться от участия в ЧМ

13 июля 2023 20:55
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины по пляжному футболу из-за допуска белорусов может отказаться от участия в ЧМ
Сборная Украины по пляжному футболу. Фото: АПФУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по пляжному футболу ранее вышла на чемпионат мира. Однако сейчас ее участие под угрозой срыва из-за Беларуси.

Украинская команда может отказаться от участия в турнире из-за присутствия на нем страны, из территории которой российские войска осуществили вторжение 24 февраля 2022 года, сообщает "Суспільне".

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Вадим Гутцайт. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Украина запрещает выступать на одних турнирах с Россией и Беларусью

Ранее мужская сборная Украины по пляжному футболу во второй раз подряд отобралась на турнир, который бойкотировала в прошлом году. Может так случаться, что снова мундиаль будет бойкотирован.

Ситуацию прокомментировал министр молодежи и спорта Украины и параллельно глава НОК Вадим Гутцайт.

"Мы будем рассматривать этот вопрос, будем совещаться. Это сложный вопрос. Мы будем решать этот вопрос и посмотрим, как его решим", — заявил Гутцайт.

По словам главного тренера сборной Украины Николая Костенко, команда против участия Беларуси на турнире и будет обращаться с письмами в международные органы.

"Позиция моя личная как тренера, а также тренерского корпуса и команды мы категорически против того, чтобы белорусские и российские спортсмены принимали участие в любых соревнованиях. Но здесь вопрос о бойкоте Украины на ЧМ-2024 в принятии решения у руководства федерации, руководства министерства", — сказала Костенко.

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