Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Збірна України з пляжного футболу через допуск білорусів може відмовитися від участі в ЧС arrow

Збірна України з пляжного футболу через допуск білорусів може відмовитися від участі в ЧС

13 липня 2023 20:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Збірна України з пляжного футболу через допуск білорусів може відмовитися від участі в ЧС
Збірна України з пляжного футболу. Фото: АПФУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з пляжного футболу раніше вийшла на чемпіонат світу. Проте наразі її участь під загрозою зриву через Білорусь.

Українська команда може відмовитись від участі у турнірі через присутність на ньому країни, з території якої російські війська здійснили вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Чемпіонат світу з пляжного футболу відбудеться з 15 по 25 лютого 2024 року в ОАЕ.

Вадим Гутцайт. Фото: прес-служба форуму Україна 30

Україна забороняє виступати на одних турнірах із Росією та Білоруссю

Раніше чоловіча збірна України з пляжного футболу вдруге поспіль відібралася на турнір, який бойкотувала минулого року. Може так траплятися, що знову мундіаль доведеться бойкотувати.

Ситуацію прокоментував міністр молоді та спорту України та паралельно голова НОК Вадим Гутцайт.

"Будемо розглядати це питання, будемо радитися. Це складне питання, дуже складне питання. Будемо вирішувати, подивимося, як вирішимо", — заявив Гутцайт.

За словами головного тренера збірної України Миколи Костенка, команда проти участі Білорусі на турнірі і звертатиметься з листами до міжнародних органів.

"Позиція моя особиста як тренера, а також тренерського корпусу та команди — ми категорично проти, щоб білоруські та російські спортсмени брали участь у будь-яких змаганнях. Але тут питання в прийнятті рішення у керівництва федерації, керівництва міністерства", — сказала Костенко.

Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Баварія виставила на трансфер відомого футболіста.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємниця тренера.

Світоліна боролася до кінця: відео найкращих моментів півфіналу "Вімблдону".

Зінченко пішов із клубу через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз