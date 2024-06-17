Сборная Украины благодарит военных перед стартом на Евро-2024

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Перед стартом на чемпионате Европы-2024 в Германии сборная Украины записала важное послание. Первый матч сине-желтые проводят против Румынии.

На страницах Украинской ассоциации футбола появилось видео с благодарностью украинским военным от футболистов национальной команды.

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Благодарность воюющим болельщикам

В сборной Украины заявили, что благодаря военным они могут играть на чемпионате Европы против Румынии.

"1 команда на поле благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя. Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

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