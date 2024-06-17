Збірна України дякує військовим перед стартом на Євро-2024

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Перед стартом на чемпіонаті Європі-2024 в Німеччині збірна України записала важливе послання. Перший матч синьо-жовті проводять проти Румунії.

На сторінках Української асоціації футболу з’явилося відео з подякою українським військовим від футболістів національної команди.

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Подяка уболівальникам-військовим

У збірній України заявили, що саме завдяки військовим вони можуть грати на чемпіонаті Європи проти Румунії.

"1 команда на полі завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою. Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам! Слава Україні!" — йдеться в повідомленні.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі Е з командами Румунії, Словаччині та Бельгії.

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