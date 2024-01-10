Сборная Украины удивила, показав лучшую эстафету в сезоне, но снова огорчила
В немецком Рупольдинге прошла женская эстафета в рамках кубка мира. На ней была представлена сборная Украины в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Кристины Дмитренко.
Украинки впервые были близки к медали, но подвел третий этап, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошла эстафета для Украины
Начала эстафету Ирина Петренко. Хороший снайпер не подвела команду и смогла финишировать его на третьем месте. Интересно, что Ирина хорошо себя показала на дистанции.
Второй этап провела лидер команды Юлия Джима, которая не подвела на стрельбище, где отработала без промахов и не отставала от лидеров на дистанции.
Проблемы у сборной Украины начались на третьем этапе, который бежала Анастасия Меркушина. Из-за неидеальной стрельбы и недостаточной скорости команда потеряла третью позицию.
На последнем четвертом этапе Кристина Дмитренко отлично выступила и смогла удержать для команды пятое место.
Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины
1. Франция (0+4) 1:08:44,5
2. Швеция (0+3) +8,7
3. Германия (0+3) +46,7
…
5. Украина (0+4) +1:36,1
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