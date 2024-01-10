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Сборная Украины удивила, показав лучшую эстафету в сезоне, но снова огорчила

10 января 2024 18:25
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины удивила, показав лучшую эстафету в сезоне, но снова огорчила
Ирина Петренко даже лидировала в эстафете. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Рупольдинге прошла женская эстафета в рамках кубка мира. На ней была представлена сборная Украины в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Кристины Дмитренко.

Украинки впервые были близки к медали, но подвел третий этап, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошла эстафета для Украины

Начала эстафету Ирина Петренко. Хороший снайпер не подвела команду и смогла финишировать его на третьем месте. Интересно, что Ирина хорошо себя показала на дистанции.

Второй этап провела лидер команды Юлия Джима, которая не подвела на стрельбище, где отработала без промахов и не отставала от лидеров на дистанции.

Проблемы у сборной Украины начались на третьем этапе, который бежала Анастасия Меркушина. Из-за неидеальной стрельбы и недостаточной скорости команда потеряла третью позицию.

На последнем четвертом этапе Кристина Дмитренко отлично выступила и смогла удержать для команды пятое место.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины

1. Франция (0+4) 1:08:44,5

2. Швеция (0+3) +8,7

3. Германия (0+3) +46,7

5. Украина (0+4) +1:36,1

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