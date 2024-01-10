Сборная Украины удивила, показав лучшую эстафету в сезоне, но снова огорчила

Ирина Петренко даже лидировала в эстафете. Фото: скриншот

В немецком Рупольдинге прошла женская эстафета в рамках кубка мира. На ней была представлена сборная Украины в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Кристины Дмитренко.

Украинки впервые были близки к медали, но подвел третий этап, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошла эстафета для Украины

Начала эстафету Ирина Петренко. Хороший снайпер не подвела команду и смогла финишировать его на третьем месте. Интересно, что Ирина хорошо себя показала на дистанции.

Второй этап провела лидер команды Юлия Джима, которая не подвела на стрельбище, где отработала без промахов и не отставала от лидеров на дистанции.

Проблемы у сборной Украины начались на третьем этапе, который бежала Анастасия Меркушина. Из-за неидеальной стрельбы и недостаточной скорости команда потеряла третью позицию.

На последнем четвертом этапе Кристина Дмитренко отлично выступила и смогла удержать для команды пятое место.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины

1. Франция (0+4) 1:08:44,5

2. Швеция (0+3) +8,7

3. Германия (0+3) +46,7

…

5. Украина (0+4) +1:36,1

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб.

"Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.