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Збірна України здивувала, показавши найкращу естафету у сезоні, але знову засмутила

10 січня 2024 18:25
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України здивувала, показавши найкращу естафету у сезоні, але знову засмутила
Ірина Петренко навіть лідирувала в естафеті. Фото: скріншот
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Агабекян Карен
редактор

У німецькому Рупольдингу пройшла жіноча естафета у рамках кубка світу. На ній була представлена збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко.

Українки вперше були близькими до медалі, але підвів третій етап, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшла естафета для України

Почала естафету Ірина Петренко. Хороша снайперка не підвела команду та змогла фінішувати на третьому місці. Цікаво, що Ірина добре себе показала ходом на дистанції.

Другий етап провела лідер команди Юлія Джима, яка не підвела на стрільбищі, де відпрацювала без промахів, та не відставала від лідерів на дистанції.

Проблеми у збірної України розпочалися на третьому етапі, який провела Анастасія Меркушина. Через неідеальну стрільбу та недостатню швидкість команда втратила третю позицію.

На останньому четвертому етапі Христина Дмитренко чудово виступила та змогла утримати для команди п'яте місце.

Кубок світу. Рупольдинг. Естафета. Жінки

1. Франція (0+4) 1:08:44,5

2. Швеція (0+3) +8,7

3. Німеччина (0+3) +46,7

5. Україна (0+4) +1:36,1

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