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Сборная Украины по биатлону впервые выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU в Италии

15 декабря 2023 17:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины по биатлону впервые выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU в Италии
Степан Кинаш, Владислав Чихарь, Александра Меркушина и Елена Огородная. Фото: IBU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Юниорская сборная Украины по биатлону впервые в истории победила в смешанной эстафете в рамках второго этапа Кубка IBU. Украинскую команду представляли Степан Кинаш, Владислав Чихарь, Александра Меркушина и Елена Огородная.

Украинцы, использовав семь дополнительных патронов, завоевали золотые медали, передает Новини.LIVE.

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Начинали эстафету ребята, Степан Кинаш на первый рубеж пришел в середине пелотона, а дальше допустил один недостаток, оказался в 6-ти секундах позади лидеров. После второго рубежа украинец вышел среди лидеров, а передал эстафету первым запасом в четыре секунды.

Владиславу Чихарю, принявшему эстафету, нужно было поддержать лидерский импульс команды. И с зимой задачей представитель Сумской области прекрасно справился. Два стремительных огневых рубежа от украинца без единой ошибки всего за 52 секунды — и на трассу Чихар вышел в 24 секундах впереди соперников, отдав к финишу этапа всего три секунды преимущества.

Девушки тоже справились на отлично

Третий этап Александра Меркушина так же завершила первой, а Елена Городная в первом круге даже немного увеличивала преимущество над немкой Алиной Нуссбикер, а вот лежа стрельбу провела не слишком уверенно, но расстояние между двумя претендентками на победу уменьшилось только на 10 секунд. Второй круг украинка прошла немного медленнее, исправляя ошибку старта этапа, зато стойку отработала безупречно и пришла к финишу первой.

Таким образом, Украина практически на 14 секунд опередила ставшую второй команду Германии. Заперли тройку призеров итальянцы. Это первая победа Украины в биатлонном сезоне.

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