Збірна України з біатлону вперше виграла змішану естафету на юніорському Кубку IBU в Італії

Степан Кінаш, Владислав Чихарь, Олександра Меркушина та Олена Городна. Фото: IBU

Юніорська збірна України з біатлону вперше в історії перемогла у змішаній естафеті у рамках другого етапу Кубка IBU. Українську команду представляли Степан Кінаш, Владислав Чихарь, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Українці, використавши сім додаткових патронів, здобула золоті медалі, передає Новини.LIVE.

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Розпочинали естафету хлопці, Степан Кінаш на перший рубіж прийшов в середині пелотону, а далі припустився однієї хиби, опинився в 6-ти секундах позаду лідерів. Після другого рубежу українець вийшов серед лідерів, а передав естафету першим з запасом у чотири секунди.

#JuniorCup is dedicated to teamwork today. Bravo to the Top 3 in the Mixed Relay! 👏



🥇🇺🇦Ukraine

🥈🇩🇪Germany

🥉🇮🇹Italy



📷Deubert/IBU | #biathlon pic.twitter.com/qA4pPXO47f — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 15, 2023

Владиславу Чихарю, який прийняв естафету, потрібно було підтримати лідерський імпульс команди. І з зим завданням представник Сумської області чудово впорався. Два стрімких вогневих рубежі від українця без єдиної помилки усього за 52 секунди – і на трасу Чихар вийшов у 24 секундах попереду суперників, віддавши до фінішу етапу лише три секунди переваги.

Дівчата теж впорались на відмінно

Третій етап Олександра Меркушина так само завершила першою, а Олена Городна у першому колі навіть трішки збільшувала перевагу над німкенею Аліною Нуссбікер, а ось стрільбу лежачи провела не надто впевнено, але відстань між двома претендентками на перемогу зменшилась тільки на 10 секунд. Друге коло українка пройшла трішки повільніше, виправляючи помилку старту етапу, зате стійку відпрацювала бездоганно і прийшла до фінішу першою.

Таким чином Україна практично на 14 секунд випередила команду Німеччини, яка стала другою. Замкнули трійку призерів італійці. Це перша перемога України у біатлонному сезоні.

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