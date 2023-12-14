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Меркушина и Петренко вошли в ТОП-20 спринта в Ленцергайде по биатлону

14 декабря 2023 21:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Меркушина и Петренко вошли в ТОП-20 спринта в Ленцергайде по биатлону
Анастасия Меркушина. Фото: Twitter/Wh0Know5
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В швейцарском Ленцергайде стартовал третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. В рамках женского спринта все четыре украинки попали в ТОП-30.

Подробности заезда в материале Новини.LIVE.

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Начало третьего этапа Кубка мира, к сожалению, снова началось с кадровых потерь для сборной Украины. По болезни не смогла стартовать Анна Кривонос, для которой соревнования в Ленцергайде завершились, так и не начавшись. Так что тренерский штаб Николая Зоца в этой гонке мог рассчитывать только на четырех спортсменок.

Украинские биатлонистки очень неплохо отработали на стрельбище — на четырех наши девушки допустили только два промаха. Но именно эти два промаха пришлись на стрельбу самых быстрых наших участниц, что лишило их возможности побороться за очень высокий результат.

Именно этого одного попадания не хватило Ирине Петренко, чтобы попасть в топ-десятку спринта Кубка мира. Однако даже с лишними 150 штрафными метрами Ирина показала итоговый 17-й результат. И отметим также очень неплохую скорость нашей спортсменки — по чистому ходу Петренко показала 22-е время. Еще на одну позицию выше оказалась Анастасия Меркушина.

Юлия Джима оказалась 24-й, а Кристина Дмитренко наконец-то продемонстрировала новый личный рекорд. Она идеально отработала на рубежах, и теперь ее высшим достижением в гонках Кубка мира является 27-е место.

Победила Бреза-Буше

Победительницей заезда стала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, прошедшая дистанцию без промаха. На втором месте оказалась норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, отставшая от победительницы на 12 секунд. Тройку лучших замкнула итальянка Лиза Виттоцци — 17 секунд отставания.

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