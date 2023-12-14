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Меркушина та Петренко увійшли до Топ-20 спринту у Ленцергайді з біатлону

14 грудня 2023 21:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Меркушина та Петренко увійшли до Топ-20 спринту у Ленцергайді з біатлону
Анастасія Меркушина. Фото: Twitter/Wh0Know5
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У швейцарському Ленцергайді стартував третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2023/24. У рамках жіночого спринту усі 4 українки потрапили до Топ-30.

Подробиці заїзду в матеріалі Новини.LIVE

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Початок третього етапу Кубка світу, на жаль, знов розпочався з кадрових втрат для збірної України. Через хворобу не змогла стартувати Анна Кривонос, для якої змагання в Ленцергайде завершились, так і не розпочавшись. Тож тренерський штаб Миколи Зоца у цій гонці міг розраховувати лише на чотирьох спортсменок. 

Українські біатлоністки дуже непогано відпрацювали на стрільбищі — на чотирьох наші дівчата припустились лише двох хиб. Але саме ці два промахи прийшлись на стрільбу найшвидших наших учасниць, що позбавило їх можливості поборотись за дуже високий результат.

Саме цього одного влучання не вистачило Ірині Петренко, щоби потрапити до топ-десятки спринту Кубка світу. Однак навіть з зайвими 150 штрафними метрами Ірина показала підсумковий 17-й результат. І відзначимо також дуже непогану швидкість нашої спортсменки — за чистим ходом Петренко показала 22-й час. Ще на одну позицію вище опинилась Анастасія Меркушина.

Юлія Джима виявилась 24-ю, а Христина Дмитренко нарешті продемонструвала новий особистий рекорд. Вона ідеально відпрацювала на рубежах, і тепер її вищим досягненням у гонках Кубка світу є 27-е місце

Перемогла Бреза-Буше

Переможницею заїзду стала представниця Франції Жустін Бреза-Буше, яка пройшла дистанцію без жодного промаху. На другому місці опинилася норвежка Інгрід Ланмарк Тандревольд, яка відстала від переможниці на 12 секунд. Трійку найкращих замкнула італійка Ліза Віттоцці — 17 секунд відставання.

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