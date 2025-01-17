Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла дивизион IB и повысилась в классе

Игрок сборной Украины во время матча. Фото: instagram.com/fhu_official

Украинские болельщики хоккея, наконец, получили долгожданную приятную новость. Ее ждали очень давно, и наконец-то это произошло.

Молодежная сборная Украины выиграла дивизион IB на чемпионате мира по хоккею и получила повышение в классе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Путь Украины к победе

В последней игре Украина победила Японию со счетом 7:2. До этого были победы над Эстонией (8:1), Польшей (3:0), Италией (6:5) и Кореей (4:3).

Таким образом сборная Украины получила путевку в дивизион IА, где не выступала с 2011 года.

До этого она была дважды в шаге от повышения, но проигрывала решающие матчи.

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