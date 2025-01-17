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Збірна України здобула історичний результат на ЧС з хокею

17 січня 2025 19:35
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Молодіжна збірна України з хокею виграла дивізіон IB та підвищилась у класі
Гравець збірної України під час матчу. Фото: instagram.com/fhu_official
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські вболівальники хокею, нарешті, отримали довгоочікувану приємну новину. На неї чекали дуже давно, і нарешті це сталося.

Молодіжна збірна України виграла дивізіон IB на чемпіонаті світу з хокею та отримала підвищення у класі, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Шлях України до перемоги

В останній грі Україна перемогла Японію з рахунком 7:2. До цього були перемоги над Естонією (8:1), Польщею (3:0), Італією (6:5) та Кореєю (4:3).

Таким чином збірна України отримала путівку до дивізіону IА, де не виступала з 2011 року.

До цього вона була двічі за крок до підвищення, але програвала вирішальні матчі. 

Нагадаємо, Ламін Ямаль став "новим Мессі" для "Барселони".

Гравець англійського "Евертона" Віталій Миколенко може перейти до чемпіонату Італії.

Американський боксер Майк Тайсон виклав великі гроші за нове придбання.

Футболіст збірної України озвучив версію щодо допінгу Михайла Мудрика. 

Гравець "Арсенала" Олександр Зінченко вже взимку може переїхати до Туреччини.

 

спорт Хокей чемпіонат світу Збірна України з хокею спортсмени

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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