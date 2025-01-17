Молодіжна збірна України з хокею виграла дивізіон IB та підвищилась у класі

Гравець збірної України під час матчу. Фото: instagram.com/fhu_official

Українські вболівальники хокею, нарешті, отримали довгоочікувану приємну новину. На неї чекали дуже давно, і нарешті це сталося.

Молодіжна збірна України виграла дивізіон IB на чемпіонаті світу з хокею та отримала підвищення у класі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Шлях України до перемоги

В останній грі Україна перемогла Японію з рахунком 7:2. До цього були перемоги над Естонією (8:1), Польщею (3:0), Італією (6:5) та Кореєю (4:3).

Таким чином збірна України отримала путівку до дивізіону IА, де не виступала з 2011 року.

До цього вона була двічі за крок до підвищення, але програвала вирішальні матчі.

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