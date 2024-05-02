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Сборная Украины получила последнего соперника на Олимпийских играх

2 мая 2024 23:05
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины получила последнего соперника на Олимпийских играх
Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-23 узнала имена всех соперников в группе на Олимпийских играх-2024 в Париже. Команду на турнир повезет главный тренер Руслан Ротань.

Последний соперник определился по итогам квалификации в Азии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: УАФ

Кто стал третьим соперником Украины в группе B

Изначально по итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу B с Аргентиной и Марокко.

Третий участник группы определился в матче за третье место на Кубке Азии U-23. В этой игре сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1.

Интересно, что сборная Украины стартует на Олимпийских играх именно против команды иракцев. Матч состоится 24 июля в Лионе.

Существует вероятность, что от сборной Украины на Олимпийские игры не поедет оптимальный состав, поскольку в этот период команды готовятся к предстоящему сезону.

Напомним, Гвардиола рассказал о будущем Довбика и Цыганкова.

Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

футбол
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Руслан Ротань
Олимпийская сборная Украины

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