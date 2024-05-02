Сборная Украины получила последнего соперника на Олимпийских играх

Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины U-23 узнала имена всех соперников в группе на Олимпийских играх-2024 в Париже. Команду на турнир повезет главный тренер Руслан Ротань.

Последний соперник определился по итогам квалификации в Азии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Кто стал третьим соперником Украины в группе B

Изначально по итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу B с Аргентиной и Марокко.

Третий участник группы определился в матче за третье место на Кубке Азии U-23. В этой игре сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1.

Интересно, что сборная Украины стартует на Олимпийских играх именно против команды иракцев. Матч состоится 24 июля в Лионе.

Существует вероятность, что от сборной Украины на Олимпийские игры не поедет оптимальный состав, поскольку в этот период команды готовятся к предстоящему сезону.

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