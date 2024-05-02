Збірна України здобула останнього суперника на Олімпійських іграх
Збірна України U-23 дізналася про імена всіх суперників у групі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Команду на турнір повезе головний тренер Руслан Ротань.
Останній суперник визначився за підсумками кваліфікації в Азії, повідомляє портал Новини.LIVE.
Хто став третім суперником України у групі B
Спочатку за підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B з Аргентиною та Марокко.
Третій учасник групи визначився у матчі за третє місце на Кубку Азії U-23. У цій грі збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1.
Цікаво, що збірна України стартує на Олімпійських іграх проти команди іракців. Матч відбудеться 24 липня у Ліоні.
Існує ймовірність, що від збірної України на Олімпійські ігри не поїде оптимальний склад, оскільки у цей період команди готуються до наступного сезону.
Нагадаємо, Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова.
Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".
Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.
"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.
Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.
Читайте Новини.LIVE!