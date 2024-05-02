Збірна України здобула останнього суперника на Олімпійських іграх

Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України U-23 дізналася про імена всіх суперників у групі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Команду на турнір повезе головний тренер Руслан Ротань.

Останній суперник визначився за підсумками кваліфікації в Азії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань. Фото: УАФ

Хто став третім суперником України у групі B

Спочатку за підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B з Аргентиною та Марокко.

Третій учасник групи визначився у матчі за третє місце на Кубку Азії U-23. У цій грі збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1.

Цікаво, що збірна України стартує на Олімпійських іграх проти команди іракців. Матч відбудеться 24 липня у Ліоні.

Існує ймовірність, що від збірної України на Олімпійські ігри не поїде оптимальний склад, оскільки у цей період команди готуються до наступного сезону.

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