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Сборная Украины снова проиграла Румынии — на этот раз в финале чемпионата Европы

21 июля 2024 22:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины U-20 проиграла Румынии в финале Евробаскета-2024
Матч Румыния — Украина. Фото: ФБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В румынском Питеште прошел финал чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет в Дивизионе B. В этом матче сборная Украины под руководством Валерия Плеханова сыграла против хозяев турнира.

Украина разгромно проиграла Румынии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Румыния - Украина. Фото: ФБУ

Румыния U-20 — Украина U-20

Начиная с первой четверти, Румыния начала увеличивать отрыв от соперника. Хозяева турнира были быстрее и смогли нейтрализовать украинских центровых.

Румыны постепенно увеличивали отрыв и закончили матч с преимуществом в 22 балла.

Самыми результативными в сборной Украины стали Павел Карачев (11 очков), Даниил Сипало (10) и сын мэра Киева Виталия Кличко Максим (9).

Несмотря на поражение, оба финалиста на следующий год поднялись в Дивизион А.

Румыния U-20 — Украина U-20 — 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Украина: Колаволе 2, Скутельник 3+5 подборов + 3 передачи, Холод 6+5 подборов, Николайчук 8, Сипало 10+8 подборов – старт; Карасев 11, Кличко 9+5 подборов, Величко 4+5 передач, Кабанов 3, Черногорицкий 2, Новиков 0

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

Виталий Кличко Баскетбол Сборная Украины по баскетболу Евробаскет

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