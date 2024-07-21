Сборная Украины U-20 проиграла Румынии в финале Евробаскета-2024

Сборная Украины снова проиграла Румынии — на этот раз в финале чемпионата Европы
В румынском Питеште прошел финал чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет в Дивизионе B. В этом матче сборная Украины под руководством Валерия Плеханова сыграла против хозяев турнира.
Украина разгромно проиграла Румынии, сообщил портал Новини.LIVE.
Румыния U-20 — Украина U-20
Начиная с первой четверти, Румыния начала увеличивать отрыв от соперника. Хозяева турнира были быстрее и смогли нейтрализовать украинских центровых.
Румыны постепенно увеличивали отрыв и закончили матч с преимуществом в 22 балла.
Самыми результативными в сборной Украины стали Павел Карачев (11 очков), Даниил Сипало (10) и сын мэра Киева Виталия Кличко Максим (9).
Несмотря на поражение, оба финалиста на следующий год поднялись в Дивизион А.
Румыния U-20 — Украина U-20 — 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)
Украина: Колаволе 2, Скутельник 3+5 подборов + 3 передачи, Холод 6+5 подборов, Николайчук 8, Сипало 10+8 подборов – старт; Карасев 11, Кличко 9+5 подборов, Величко 4+5 передач, Кабанов 3, Черногорицкий 2, Новиков 0
Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.
Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.
"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь.
Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.
Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.
Читайте Новини.LIVE!