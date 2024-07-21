Сборная Украины U-20 проиграла Румынии в финале Евробаскета-2024

Матч Румыния — Украина. Фото: ФБУ

В румынском Питеште прошел финал чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет в Дивизионе B. В этом матче сборная Украины под руководством Валерия Плеханова сыграла против хозяев турнира.

Украина разгромно проиграла Румынии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Румыния - Украина. Фото: ФБУ

Румыния U-20 — Украина U-20

Начиная с первой четверти, Румыния начала увеличивать отрыв от соперника. Хозяева турнира были быстрее и смогли нейтрализовать украинских центровых.

Румыны постепенно увеличивали отрыв и закончили матч с преимуществом в 22 балла.

Самыми результативными в сборной Украины стали Павел Карачев (11 очков), Даниил Сипало (10) и сын мэра Киева Виталия Кличко Максим (9).

Несмотря на поражение, оба финалиста на следующий год поднялись в Дивизион А.

Румыния U-20 — Украина U-20 — 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Украина: Колаволе 2, Скутельник 3+5 подборов + 3 передачи, Холод 6+5 подборов, Николайчук 8, Сипало 10+8 подборов – старт; Карасев 11, Кличко 9+5 подборов, Величко 4+5 передач, Кабанов 3, Черногорицкий 2, Новиков 0

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