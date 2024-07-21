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Збірна України знову програла Румунії — цього разу у фіналі чемпіонату Європи

21 липня 2024 22:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Збірна України U-20 програла Румунії у фіналі Євробаскету-2024
Матч Румунія — Україна. Фото: ФБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В румунському Пітешті пройшов фінал чемпіонату Європи з баскетболу серед юнаків до 20 років у Дивізіоні B. У цьому матчі збірна України під керівництвом Валерія Плеханова зіграла проти господарів турніру.

Україна розгромно програла Румунії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Румунія — Україна. Фото: ФБУ

Румунія U-20 — Україна U-20

Починаючи з першої чверті Румунія почала збільшувати відрив від суперника. Господарі турніру були швидшими, та змогли нейтралізувати українських центрових.

Румуни поступово збільшували відрив та закінчили матч з перевагою в 22 бали.

Найрезультативнішими у збірній України стали Павло Карачьов (11 очок), Даниїл Сіпало (10) та син мера Києва Віталія Кличка Максим (8).

Попри поразку, обидва фіналісти на наступний рік піднялися у Дивізіон А.

Румунія U-20 — Україна U-20 — 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Україна: Колаволе 2, Скутельник 3 + 5 підбирань + 3 передачі, Холод 6 + 5 підбирань, Ніколайчук 8, Сипало 10 + 8 підбирань – старт; Карасьов 11, Кличко 9 + 5 підбирань, Величко 4 + 5 передач, Кабанов 3, Чорногрицький 2, Новіков 0

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

Віталій Кличко Баскетбол Збірна України з баскетболу Євробаскет

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