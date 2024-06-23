Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямаля, потому что ему запрещено играть вечером

Ламин Ямал. Фото: İdman.biz

Сборную Испании могут оштрафовать за 16-летнего Ламина Ямаля, которому запрещено играть вечером. Команде грозит штраф в размере 30 тысяч евро.

Об этом сообщает Nogomania.

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Известно, что согласно немецкому законодательству людям до 18 лет нельзя работать после 20:00. Это правило распространяется и на иностранцев, находящихся в Германии. 16-летний Ламин Ямал вышел на поле против Италии в 21:00 по местному времени.

За это сборной Испании грозит штраф в размере 30 тысяч евро — и это только за первое нарушение. В случае если Ламин выйдет на поле в понедельник, в матче против Албании сумма должна кратно увеличиться.

Для спортсменов существует исключение, позволяющее им работать до 23:00, но этого может быть недостаточно, поскольку это включает игру в футбол, принятие душа и дачу интервью.

При условии строгого соблюдения закона испанскому тренеру, возможно, придется заменить Ямала до 23:00.

Юрист Стефан Граф объяснил, что нарушение закона не приведет к тому, что Ямала будет отстранен, но штрафа команда может не избежать. Однако юрист добавил, что немцы, вероятно, простят это.

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