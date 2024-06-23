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Збірну Іспанії можуть оштрафувати через зірку "Барселони"

23 червня 2024 23:19
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Збірну Іспанії можуть оштрафувати через Ямаля, бо йому заборонено грати ввечері
Ламін Ямал. Фото: İdman.biz
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірну Іспанії можуть оштрафувати за 16-річного Ламіна Ямаля, якому заборонено грати ввечері. Команді загрожує штраф у розмірі 30 тисяч євро.

Про це повідомляє Nogomania

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Відомо, що згідно з німецьким законодавством, людям до 18 років не можна працювати після 20:00. Це правило розповсюджується і на іноземців, які перебувають у Німеччині. 16-річний Ламін Ямал вийшов на поле проти Італії о 21:00 за місцевим часом.

За це збірній Іспанії загрожує штраф у розмірі 30 тисяч євро — і це тільки за перше порушення. У разі, якщо Ламін вийде на поле у понеділок у матчі проти Албанії сума повинна кратно збільшитися. 

Для спортсменів існує виняток, який дозволяє їм працювати до 23:00, але цього може бути недостатньо, оскільки це включає гру у футбол, прийняття душу та дачу інтерв’ю.

За умови суворого дотримання закону іспанському тренеру можливо доведеться замінити Ямала до 23:00. 

Юрист Стефан Граф пояснив, що порушення закону не призведе до того, що Ямала відсторонять, але штрафу команда може не уникнути. Однак юрист додав, що німці, ймовірно, пробачать їм це. 

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футбол
штрафи
Євро-2024
Збірна Іспанії з футболу
Ламін Ямал

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