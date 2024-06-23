Збірну Іспанії можуть оштрафувати через Ямаля, бо йому заборонено грати ввечері

Ламін Ямал. Фото: İdman.biz

Збірну Іспанії можуть оштрафувати за 16-річного Ламіна Ямаля, якому заборонено грати ввечері. Команді загрожує штраф у розмірі 30 тисяч євро.

Про це повідомляє Nogomania.

Читайте також:

Штраф для збірної через Ямаля

Відомо, що згідно з німецьким законодавством, людям до 18 років не можна працювати після 20:00. Це правило розповсюджується і на іноземців, які перебувають у Німеччині. 16-річний Ламін Ямал вийшов на поле проти Італії о 21:00 за місцевим часом.

За це збірній Іспанії загрожує штраф у розмірі 30 тисяч євро — і це тільки за перше порушення. У разі, якщо Ламін вийде на поле у понеділок у матчі проти Албанії сума повинна кратно збільшитися.

Для спортсменів існує виняток, який дозволяє їм працювати до 23:00, але цього може бути недостатньо, оскільки це включає гру у футбол, прийняття душу та дачу інтерв’ю.

За умови суворого дотримання закону іспанському тренеру можливо доведеться замінити Ямала до 23:00.

Юрист Стефан Граф пояснив, що порушення закону не призведе до того, що Ямала відсторонять, але штрафу команда може не уникнути. Однак юрист додав, що німці, ймовірно, пробачать їм це.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.