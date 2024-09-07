Паралимпиада 2024 — Зеленский похвалил украинских атлетов

Зеленский высоко оценил достижения украинских спортсменов на Паралимпиаде-2024
Во время Паралимпийских игр во Франции Украина завоевала 15 медалей. Результаты украинских атлетов высоко оценил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 7 сентября.
Зеленский высоко оценил достижения паралимпийцев
По словам главы государства, три золотых медали добыли тяжелоатлетка Мария Помазан (толкание ядра), дзюдоистка Наталья Николайчик и велогонщик Егор Дементьев в групповой гонке.
Также наши спортсмены завоевали 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.
"Каждый из успехов украинцев и украинок вдохновляет всех нас. Спасибо за ваш характер, за результаты, прославляющие украинский дух на международной арене!", — пишет президент.
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