Паралимпиада 2024 — Зеленский похвалил украинских атлетов

Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Во время Паралимпийских игр во Франции Украина завоевала 15 медалей. Результаты украинских атлетов высоко оценил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 7 сентября.

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По словам главы государства, три золотых медали добыли тяжелоатлетка Мария Помазан (толкание ядра), дзюдоистка Наталья Николайчик и велогонщик Егор Дементьев в групповой гонке.

Также наши спортсмены завоевали 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

"Каждый из успехов украинцев и украинок вдохновляет всех нас. Спасибо за ваш характер, за результаты, прославляющие украинский дух на международной арене!", — пишет президент.

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