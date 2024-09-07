Паралімпіада 2024 — Зеленський похвалив українських атлетів

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Під час Паралімпійських ігор у Франції Україна здобула 15 медалей. Результати українських атлетів високо оцінив президент України Володимир Зеленський.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі у суботу, 7 вересня.

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За словами глави держави, три золоті медалі вибороли важкоатлетка Марія Помазан (штовхання ядра), дзюдоїстка Наталія Ніколайчик та велогонщик Єгор Дементьєв у групових перегонах.

Також наші спортсмени здобули 5 срібних та 7 бронзових медалей.

"Кожен з успіхів українців та українок надихає всіх нас. Дякуємо за ваш характер, за результати, які прославляють український дух на міжнародній арені!", — пише президент.

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