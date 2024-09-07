Паралімпіада 2024 — Зеленський похвалив українських атлетів

Зеленський високо оцінив здобутки українських спортсменів на Паралімпіаді-2024
Під час Паралімпійських ігор у Франції Україна здобула 15 медалей. Результати українських атлетів високо оцінив президент України Володимир Зеленський.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі у суботу, 7 вересня.
Зеленський високо оцінив здобутки паралімпійців
За словами глави держави, три золоті медалі вибороли важкоатлетка Марія Помазан (штовхання ядра), дзюдоїстка Наталія Ніколайчик та велогонщик Єгор Дементьєв у групових перегонах.
Також наші спортсмени здобули 5 срібних та 7 бронзових медалей.
"Кожен з успіхів українців та українок надихає всіх нас. Дякуємо за ваш характер, за результати, які прославляють український дух на міжнародній арені!", — пише президент.
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