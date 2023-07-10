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Женская сборная Украины — чемпион Золотой Евролиги

10 июля 2023 09:09
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Агабекян Карен
редактор
Женская сборная Украины — чемпион Золотой Евролиги
Сборная Украины с кубком победителя. Фото: ФВУ
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Агабекян Карен
редактор

В Швеции прошел ответный матч финала женской Золотой Евролиги. Скандинавки и во второй игре проиграли сборной Украины.

Победа сделала украинок победительницами турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первой игре, прошедшей в Румынии, украинки также победили со счетом 3:0. Отметим, что для женской сборной Украины это вторая выигранная Золотая Евролига после 2017 года.

Обзор матча

Золотая Евролига. Финал. Второй матч

Швеция — Украина — 0:3 (17:25, 22:25, 30:32) Первый матч — 0:3

Швеция: Юлевик, А. Хаак (9), Ю. Нильссон (1), И. Хаак (31), Лазич (9), Вассерфаллер (2); Э. Андерссон(л), Л. Андерссон(1), Густафссон, Аррестад, Бринк.

Украина: Шаргородская (2), Дымарь (5), Маевская, Крайдуба (14), Миленко (15), Дорсман (13); Немцева (л), Даньчак (7), Хобер, Олейник.

Эйсы: 5-6. Блоки: 2-10.

Еще перед матчем было известно, что для общей победы в Евролиге украинкам необходимо выиграть всего два сета. В первом наша команда победила с уверенным отрывом.

Во втором сете шведки благодаря Изабель Хаак навязали борьбу, но снова счет был в пользу украинок и это означало досрочную победу в турнире.

Третья партия уже ничего не решала, но в ней шведки навязали наибольшее сопротивление, но украинки вовремя собрались и сделали общий счет 3:0.

По итогам турнира лучшим игроком была признана украинка Анастасия Крайдуба.

Анастасия Крайдуба с наградой MVP. Фото: ФВУ

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