Украина выиграла первый матч финала Золотой Евролиги

Сборная Украины. Фото: ФВУ

В Румынии прошел первый матч финала Золотой Евролиги между женской сборной Украины и Швецией. Украинки не отдали соперницам ни одного сета.

Украина победила со счётом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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После этого матча украинкам на выезде 9 июля в Швеции нужно выиграть один сет, чтобы стать победительницами турнира.

Обзор матча

В первой партии украинки по всем статьям переигрывали оппоненток и получили комфортное преимущество в 10 очков.

Начиная со второго сета, шведки вернулись в игру и смогли навязать украинкам конкурентную борьбу за счет хорошего блока. Период был равным до концовки, которую выиграли украинки.

В третьем периоде также было равное противостояние до концовки, которую снова вырвали украинки.

Золотая Евролига. Финал

Украина – Швеция 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

Украина: Дымар (9), Маевская (7), Крайдуба (22), Миленко (9), Дорсман (7), Шаргородская (1); Немцева (л), Даньчак.

Швеция: Вассерфаллер (2), Юлевик (1), А. Хаак (Нильссон (3), И. Хаак (20), Лазич (11); Э. Андерссон (л), Бринк (л), Густафссон, Аррестад.

Эйсы: 5-1. Блоки: 9-10.

Отметим, что Украина в полуфинале обыграла сборную Чехии, а Швеция была сильнее Бельгии.

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