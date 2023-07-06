Україна виграла перший матч фіналу Золотої Євроліги
У Румунії відбувся перший матч фіналу Золотої Євроліги між жіночою збірною України та Швецією. Українки не віддали суперницям жодного сету.
Україна перемогла з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Після цього матчу українкам на виїзді 9 липня у Швеції потрібно виграти один сет, щоб стати переможницями турніру.
Огляд матчу
У першій партії українки за всіма статтями перегравали опоненток та от отримали комфортну перевагу у 10 очок.
Починаючи з другого сету шведки повернулись у гру та змогли нав’язати українкам конкурентну боротьбу за рахунок хорошого блоку. Період був рівним до кінцівки, яку виграли українки.
У третьому періоді також було рівне протистояння до кінцівки, яку знову вирвали українки.
Золота Євроліга. Фінал
Україна – Швеція 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)
Україна: Димар (9), Маєвська (7), Крайдуба (22), Міленко (9), Дорсман (7), Шаргородська (1); Нємцева (л), Даньчак.
Швеція: Вассерфаллєр (2), Юлевік (1), А. Хаак (Нільссон (3), І. Хаак (20), Лазіч (11); Е. Андерссон (л), Брінк (л), Густафссон, Аррестад.
Ейси: 5-1. Блоки: 9-10.
Зазначимо, що Україна в півфіналі обіграла збірну Чехії, а Швеція була сильнішою за Бельгію.
Раніше чоловіча збірна України вийшла у фінал Золотої Євроліги, де у важкому матчі з рахунком 2:3 програла Туреччині.
Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу вийшли у турнір, в якому зіграють за вихід у Лігу націй.
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