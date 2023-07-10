Жіноча збірна України — чемпіон Золотої Євроліги

Збірна України з кубком переможця. Фото: ФВУ

У Швеції пройшов матч-відповідь фіналу жіночої Золотої Євроліги. Скандинавки й у другій грі програли збірній України.

Перемога зробила українок переможницями турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першій грі, яка пройшла в Румунії, українки також перемогли з рахунком 3:0. Зазначимо, що для жіночої збірної України це друга виграна Золота Євроліга після 2017 року.

Огляд матчу

Золота Євроліга. Фінал. Другий матч

Швеція — Україна — 0:3 (17:25, 22:25, 30:32) Перший матч — 0:3

Швеція: Юлевік, А. Хаак (9), Ю. Нільссон (1), І. Хаак (31), Лазіч (9), Вассерфаллєр (2); Е. Андерссон (л), Л. Андерссон (1), Ґустафссон, Аррестад, Брінк.

Україна: Шаргородська (2), Димар (5), Маєвська, Крайдуба (14), Міленко (15), Дорсман (13); Нємцева (л), Даньчак (7), Хобер, Олійник.

Ейси: 5-6. Блоки: 2-10.

Ще перед матчем було відомо, що для загальної перемоги в Євролізі українкам необхідно виграти всього два сети. В першому наша команда перемогла з впевненим відривом.

В другому сеті шведки завдяки Ізабель Хаак нав’язали боротьбу, але знову рахунок був на користь українок й це значило про дострокову перемогу в турнірі.

Третя партія вже нічого не вирішувала, але в ній шведки нав’язали найбільший спротив, а українки вчасно зібралися та зробили фінальний рахунок 3:0.

За підсумками турніру кращим гравцем була визнана українка Анастасія Крайдуба.

Анастасія Крайдуба з нагородою MVP. Фото: ФВУ

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