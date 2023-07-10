Жіноча збірна України — чемпіон Золотої Євроліги
У Швеції пройшов матч-відповідь фіналу жіночої Золотої Євроліги. Скандинавки й у другій грі програли збірній України.
Перемога зробила українок переможницями турніру, повідомив портал Новини.LIVE.
У першій грі, яка пройшла в Румунії, українки також перемогли з рахунком 3:0. Зазначимо, що для жіночої збірної України це друга виграна Золота Євроліга після 2017 року.
Огляд матчу
Золота Євроліга. Фінал. Другий матч
Швеція — Україна — 0:3 (17:25, 22:25, 30:32) Перший матч — 0:3
Швеція: Юлевік, А. Хаак (9), Ю. Нільссон (1), І. Хаак (31), Лазіч (9), Вассерфаллєр (2); Е. Андерссон (л), Л. Андерссон (1), Ґустафссон, Аррестад, Брінк.
Україна: Шаргородська (2), Димар (5), Маєвська, Крайдуба (14), Міленко (15), Дорсман (13); Нємцева (л), Даньчак (7), Хобер, Олійник.
Ейси: 5-6. Блоки: 2-10.
Ще перед матчем було відомо, що для загальної перемоги в Євролізі українкам необхідно виграти всього два сети. В першому наша команда перемогла з впевненим відривом.
В другому сеті шведки завдяки Ізабель Хаак нав’язали боротьбу, але знову рахунок був на користь українок й це значило про дострокову перемогу в турнірі.
Третя партія вже нічого не вирішувала, але в ній шведки нав’язали найбільший спротив, а українки вчасно зібралися та зробили фінальний рахунок 3:0.
За підсумками турніру кращим гравцем була визнана українка Анастасія Крайдуба.
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