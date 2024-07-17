Женская сборная Украины обыграла Хорватию и заняла второе место в группе

Женская сборная Украины. Фото: УАФ

Женская сборная Украины прошла в следующий отборочный тур на Евро-2025. В заключительном матче отборочного этапа Евро-2025 команда одержала победу над Хорватией.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Женская сборная Украины одолела Хорватию

Сборная Украины одолела хорватов со счетом 2:0 — забитыми голами отличились Екатерина Корсун и Роксолана Кравчук.

В результате Украина набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Это позволяет команде пройти в следующий раунд отбора чемпионата Европы.

На первом месте оказалась сборная Уэльса с 14 очками, а на третьем Хорватия — 9 очков.

Соперниц в плей-офф женская сборная получит по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу 19 июля. Матчи первого раунда пройдут в октябре.

Голы: Корсун, 31, Кравчук, 35.

Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (Котик, 90+2), Шматко, Басанская, Петрик (Молодюк, 75), Химич, Андрухов, Овдийчук (Глущенко, 74), Калинина (Семков, 68), Кравчук (Козлова, 46).

Хорватия: Бачич, Еленчич, Врачевич, Невркла, Дулчич (Орчич, 62), Крзнарич, Слипчевич (Люштина, 46), Микулица (Лойна, 46), Лубина, Маркович, Пезель (Чаневац, 46).

Предупреждения: Кравчук, Глущенко — Крзнарич, Дулчич.

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