Жіноча збірна України обіграла Хорватію та посіла друге місце у групі

Жіноча збірна України. Фото: УАФ

Жіноча збірна України пройшла у наступний тур відбору на Євро-2025. У заключному матчі відбірного етапу Євро-2025 команда здобула перемогу над Хорватією.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Жіноча збірна України здолала Хорватію

Збірна України здолала хорватів з рахунком 2:0 — забитими голами відзначились Катерина Корсун та Роксолана Кравчук.

В результаті Україна набрала 11 очок та посіла друге місце в групі. Це дає змогу команді пройти до наступного раунду відбору чемпіонату Європи.

На першому місці опинилась збірна Уельсу із 14 очками, а на третьому Хорватія — 9 очок.

Суперниць у плейоф жіноча збірна отримає за підсумками жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю 19 липня. Матчі першого раунду відбудуться у жовтні.

Голи: Корсун, 31, Кравчук, 35.

Україна: Келюшик, Корсун, Апанащенко (Котик, 90+2), Шматко, Басанська, Петрик (Молодюк, 75), Хімич, Андрухів, Овдійчук (Глущенко, 74), Калініна (Семків, 68), Кравчук (Козлова, 46).

Хорватія: Бачич, Єленчич, Врачевич, Невркла, Дулчич (Орчич, 62), Крзнарич, Сліпчевич (Люштіна, 46), Мікуліца (Лойна, 46), Лубіна, Маркович, Пезель (Чаневац, 46).

Попередження: Кравчук, Глущенко — Крзнарич, Дулчич.

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