Женский хоккей – Киев Кэпиталз дважды разгромил Сестер Кракенов

Элизабет Алипова в атаке. Фото: Киев Кепиталз

Принято считать, что хоккей — это мужской вид спорта. Но оказывается, в Украине на очень приличном уровне развивается и женский хоккей, есть мощные команды с сильными составами и молодые и амбициозные коллективы.

Несколько матчей между "Киев Кэпиталз" и одесскими "Сестрами Кракенами" видел вживую спортивный журналист Новини.LIVE.

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Высокие скорости, подлинная борьба, красивый стиль, комбинации и характер. Во Дворце спорта в Одессе во время матчей 3-го тура между молодой местной командой "Сестры Кракены" и "Киев Кэпиталз" было горячо.

И это несмотря на разницу в классе, ведь в составе киевлянок немало игроков сборной Украины: сестры Алиповы, Косич, Ибрагимова, Андрющенко, вратарь Зайченко. А одесситки только недавно собрали команду из бывших фигуристок, стоматологов и просто фанаток хоккея. Но, например, Христоризенко уже приглашали в лагерь сборной.

Перед этим Кракены уступили дважды харьковским Пантерам 1:13 и 1:8, но там были первые шайбы клуба на профессиональном уровне, и это уже достижение, затем был сложный выезд в столицу и поражение 1:17 и 0:17.

Элен Алипова против Анастасии Дончу. Фото: Киев Кепиталз

Новый матч тоже начали с быстрой шайбы от соперниц. Потом было несколько выходов один на один, и можно было сравнивать. Но пропустили трижды подряд, и догнать киевлянок не получилось, хотя впервые забили 2 шайбы в матче — 2:15.

Забивали Черноброва и Нестерова у хозяев и гостей сестры Алиповы Элизабет и Елен по 5 шайб, Надежда Косич 4 и Федоренко еще одну.

Сестер Алиповых остановить не получилось, но результаты придут

Во второй день долго держали счет 0:1, вплоть до середины второго периода, и только потом гости начали забивать. Остановить сестер Алиповых не получилось, они играли очень уверенно и забили на двоих 23 шайбы за 2 дня. В итоге поражение 0:14, но это все равно лучше, чем в Киеве.

Результаты придут, нужно набираться опыта и тренироваться. Как признались в руководстве одесского клуба, девушки проводят тренировки каждый день. Так что будем следить за ростом новых украинских команд в женском хоккее.

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