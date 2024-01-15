Жіночий хокей — Київ Кепіталз двічі розгромив Сестер Кракенів

Елізабет Аліпова в атаці. Фото: Київ Кепіталз

Заведено вважати, що хокей — це чоловічий вид спорту. Але виявляється, в Україні на дуже пристойному рівні розвивається й жіночий хокей, є потужні команди ыз сильними складами та є молоді та амбітні колективи.

Кілька матчів між "Київ Кепіталз" та одеськими "Сестрами Кракенами" бачив наживо спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Високі швидкості, справжня боротьба, красивий стиль, комбінації та характер. У Палаці спорту в Одесі під час матчів 3-го туру між молодою місцевою командою "Сестри Кракени" та "Київ Кепіталз" було гаряче.

І це попри різницю в класі, адже в складі киянок чимало гравчинь збірної України: сестри Аліпови, Косіч, Ібрагімова, Андрющенко, воротар Зайченко. А одеситки тільки нещодавно зібрали команду з колишніх фігуристок, стоматологів та просто фанаток хокею. Але, наприклад, Христоризенко вже запрошували в табір збірної.

Перед цим Кракени поступилися двічі харківським Пантерам 1:13 та 1:8, але там були перші шайби клубу на професійному рівні, і це вже здобуток, потім був складний виїзд до столиці та поразки 1:17 та 0:17.

Елен Аліпова проти Анастасії Дончу. Фото: Київ Кепіталз

Новий матч теж почали зі швидкої шайби від суперниць, потім було кілька виходів віч-на-віч та можна було зрівнювати, але натомість пропустили тричі поспіль та наздогнати киянок не вийшло, але вперше забили 2 шайби в матчі — 2:15.

Забивали Черноброва та Нестерова у господарів та у гостей сестри Аліпови Елізабет та Елен по 5 шайб, Надія Косіч 4 та Федоренко ще одну.

Сестер Аліпових зупинити не вийшло, але результати прийдуть

У другий день довго тримали рахунок 0:1, аж до середини другого періоду, й тільки потім гості почали забивати. Зупинити сестер Аліпових не вийшло, вони грали дуже впевнено та забили на двох 23 шайби за 2 дні. У підсумку поразка 0:14, але це все одно краще, ніж у Києві.

Результати прийдуть, треба набиратися досвіду та тренуватися. Як зізнались у керівництві одеського клубу, дівчата проводять тренування щодня. Тож будемо слідкувати за зростанням нових українських команд у жіночому хокеї.

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