Женскую сборную Замбии по футболу могут отстранить от Олимпийских игр-2024
ФИФА может отстранить женскую сборную Замбии от Олимпийских игр-2024 в Париже. Причиной может стать скандал с отмыванием денег местной ассоциации футбола.
В стране ранее глава Футбольной ассоциации Замбии Эндрю Камангу обвинили отмывании средств и мошенничестве, сообщило The Guardian.
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По информации источника, Каманга, якобы, получил от государства средства под ложным предлогом и использовал их для финансирования поездок двух коллег на Кубок африканских наций в Кот-д'Ивуар в этом году.
Вместе с Эндрю Камангой обвинения выдвинули генеральному секретарю ФАЗ Рубену Каманге, а также Мадалицо Каманге и Джайрусу Сиаме, которые были в составе вспомогательного персонала ассоциации на КАН.
Подозреваемые все подозрения опровергли.
В ФИФА проявили интерес к делу и запросили у ФАЗ копии документов, касающихся дела.
В ФИФА также видят влияние третьих лиц в деятельности их ассоциации, что влечет приостановление деятельности ФАЗ и отстранение от международных турниров всех сборных и клубов из Замбии.
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