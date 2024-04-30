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Женскую сборную Замбии по футболу могут отстранить от Олимпийских игр-2024

30 апреля 2024 12:29
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Агабекян Карен
редактор
Женскую сборную Замбии по футболу могут отстранить от Олимпийских игр-2024
Женская сборная Замбии по футболу. Фото: EPA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

ФИФА может отстранить женскую сборную Замбии от Олимпийских игр-2024 в Париже. Причиной может стать скандал с отмыванием денег местной ассоциации футбола.

В стране ранее глава Футбольной ассоциации Замбии Эндрю Камангу обвинили отмывании средств и мошенничестве, сообщило The Guardian.

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По информации источника, Каманга, якобы, получил от государства средства под ложным предлогом и использовал их для финансирования поездок двух коллег на Кубок африканских наций в Кот-д'Ивуар в этом году.

Вместе с Эндрю Камангой обвинения выдвинули генеральному секретарю ФАЗ Рубену Каманге, а также Мадалицо Каманге и Джайрусу Сиаме, которые были в составе вспомогательного персонала ассоциации на КАН.

Подозреваемые все подозрения опровергли.

В ФИФА проявили интерес к делу и запросили у ФАЗ копии документов, касающихся дела.

В ФИФА также видят влияние третьих лиц в деятельности их ассоциации, что влечет приостановление деятельности ФАЗ и отстранение от международных турниров всех сборных и клубов из Замбии.

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Олимпийские игры
Олимпиада-2024
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