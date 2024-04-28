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Российских и белорусских фехтовальщиков точно не будет на Олимпийских играх

28 апреля 2024 23:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Российских и белорусских фехтовальщиков точно не будет на Олимпийских играх
Харлан и Смирнова. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Спортсмены из России и Белоруссии не примут участия в турнирах по фехтованию на Олимпийских играх в Париже. При этом у них была возможность участвовать в отборе, который они упустили.

Об этом рассказали в Европейской конфедерации фехтования, передает Новини.LIVE.

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Напомним, что в марте 2023 года Международная федерация фехтования допустила представителей стран оккупантов в турниры, но только в нейтральном статусе.

А по итогу, ни россияне, ни белорусы не участвовали в крупных турнирах, а потому и не отобрались на Олимпиаду.

Свое отсутствие не объяснили

У них была возможность заявить по одному спортсмену на каждое оружие на олимпийские турниры, но в итоге ни один спортсмен не приехал. Также не было никаких объяснений со стороны их национальных федераций.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи". 

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Ольга Харлан
Фехтование
сборная Украины по фехтованию
российские спортсмены

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