Російських та білоруських фехтувальників точно не буде на Олімпійських іграх

Харлан та Смірнова. Фото: Reuters

Спортсмени з Росії та Білорусі не візьмуть участі в турнірах з фехтування на Олімпійських іграх в Парижі. При цьому в них була можливість брати участь у відборі, яку вони змарнували.

Про це розповіли в Європейської конфедерації фехтування, передає Новини.LIVE.

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Нагадаємо, що в березні 2023 року Міжнародна федерація фехтування допустила представників країн окупантів до турнірів, але лише в нейтральному статусі.

А за підсумком, ні росіяни, ні білоруси не брали участі у великих турнірах, а тому і не відібралися на Олімпіаду.

Свою відстутність не пояснили

У них була можливість заявити по одному спортсмену на кожну зброю на олімпійські турніри, але в підсумку жоден спортсмен не приїхав. А також не було жодних пояснень з боку їхніх національних федерацій.

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