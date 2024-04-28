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Російських та білоруських фехтувальників точно не буде на Олімпійських іграх

28 квітня 2024 23:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Російських та білоруських фехтувальників точно не буде на Олімпійських іграх
Харлан та Смірнова. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Спортсмени з Росії та Білорусі не візьмуть участі в турнірах з фехтування на Олімпійських іграх в Парижі. При цьому в них була можливість брати участь у відборі, яку вони змарнували. 

Про це розповіли в Європейської конфедерації фехтування, передає Новини.LIVE.

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Нагадаємо, що в березні 2023 року Міжнародна федерація фехтування допустила представників країн окупантів до турнірів, але лише в нейтральному статусі.

А за підсумком, ні росіяни, ні білоруси не брали участі у великих турнірах, а тому і не відібралися на Олімпіаду.

Свою відстутність не пояснили

У них була можливість заявити по одному спортсмену на кожну зброю на олімпійські турніри, але в підсумку жоден спортсмен не приїхав. А також не було жодних пояснень з боку їхніх національних федерацій.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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Ольга Харлан
Фехтування
збірна України з фехтування
російські спортсмени

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