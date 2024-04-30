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Жіночу збірну Замбії з футболу можуть усунути від Олімпійських ігор-2024

30 квітня 2024 12:29
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Агабекян Карен
редактор
Жіночу збірну Замбії з футболу можуть усунути від Олімпійських ігор-2024
Жіноча збірна Замбії з футболу. Фото: EPA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

ФІФА може усунути жіночу збірну Замбії від Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Причиною може стати скандал із відмиванням грошей місцевої асоціації футболу.

У країні раніше голова Футбольної асоціації Замбії Ендрю Камангу звинуватили в відмиванні коштів і шахрайстві, повідомило The Guardian.

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За інформацією джерела, Каманга, нібито, отримав від держави кошти під хибним приводом і використав їх для фінансування поїздок двох колег на Кубок африканських націй у Кот-д'Івуар цього року.

Разом з Ендрю Камангою звинувачення висунули генеральному секретареві ФАЗ Рубену Каманзі, а також Мадаліцо Каманзі та Джайрусу Сіамі, які були у складі допоміжного персоналу асоціації на КАН.

Обвинувачені всі підозри спростували.

У ФІФА виявили інтерес до справи та запросили у ФАЗ копії документів, що стосуються справи.

У ФІФА також вбачають вплив третіх осіб у діяльності їхньої асоціації, що тягне за собою призупинення діяльності ФАЗ та усунення від міжнародних турнірів усіх збірних та клубів із Замбії.

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Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Джанні Інфантіно
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