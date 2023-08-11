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"Жирона" хочет подписать еще одного лидера "Днепра-1"

11 августа 2023 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Жирона" хочет подписать еще одного лидера "Днепра-1"
Пихаленок и Довбик празднуют гол. Фото: instagram.com/pikhalonok76/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Жироны" может пригласить еще одного украинского футболиста. Каталонский клуб оценил новый рынок и готов продолжить двигаться данным вектором трансферной политики.

Очередным новичком "Жироны" может стать Александр Пихаленок, сообщает Sport.ua

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В испанском клубе остались довольны выступлением Виктора Цыганкова, который за полгода стал одним из лидеров команды и открытием Ла Лиги. Яркая игра хавбека привела к тому, что "Жирона" пригласила на вакантную позицию форварда Артема Довбика. Испанский клуб не собирается останавливаться на достигнутом. 

Интерес к футболисту "Днепра-1" 

Каталонцы ищут в Украине футболиста, который мог бы закрыть позицию опорного полузащитника. "Жирона" нуждается в таком игроке после продажи в "Барселону" Ориоля Ромеу. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок на церемонии награждения. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

В сферу интересов каталонцев попали два украинца 21-летний Владимир Бражко из "Динамо" и 26-летний Александр Пихаленок из "Днепра-1". Киевляне категорически отказались продавать своего футболиста, который в этом сезоне станет игроком основного состава. По Пихаленку другая ситуация. 

"Днепр-1" хочет получить за полузащитника пять миллионов евро. "Жирона" не может позволить себе такую трату этим летом, поскольку таким образом нарушит правило финансового фэйр-плей УЕФА. Однако каталонский клуб вернется к варианту с Пихаленком зимой. 

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