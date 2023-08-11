"Жирона" хоче підписати ще одного лідера "Дніпра-1"
Керівництво іспанської "Жирони" може запросити ще одного українського футболіста. Каталонський клуб оцінив новий ринок і готовий продовжити рухатись цим вектором трансферної політики.
Черговим новачком "Жирони" може стати Олександр Піхальонок, повідомляє Sport.ua.
В іспанському клубі залишилися задоволені виступом Віктора Циганкова, який за пів року став одним із лідерів команди та відкриттям Ла-Ліги. Яскрава гра хавбека призвела до того, що "Жирона" запросила на вакантну позицію форварда Артема Довбика. Іспанський клуб не збирається зупинятися на досягнутому.
Інтерес до футболіста "Дніпра-1"
Каталонці шукають в Україні футболіста, котрий міг би закрити позицію опорного півзахисника. "Жирона" потребує такого гравця після продажу в "Барселону" Оріоля Ромеу.
У сферу інтересів каталонців потрапили два українці 21-річний Володимир Бражко з "Динамо" та 26-річний Олександр Піхальонок з "Дніпра-1". Кияни категорично відмовилися продавати свого футболіста, який цього сезону стане гравцем основного складу. Щодо Піхальонка інша ситуація.
"Дніпро-1" хоче отримати за півзахисника п'ять мільйонів євро. "Жирона" не може дозволити собі таку витрату цього літа, оскільки таким чином порушить правило фінансового феєрплей УЄФА. Проте каталонський клуб повернеться до варіанта з Піхальонком взимку.
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