Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жирона охотится за двумя игроками Шахтера arrow

Жирона охотится за двумя игроками Шахтера

5 июля 2024 13:11
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
"Жирона" хочет подписать двух игроков "Шахтера" — о ком идет речь
Игроки Шахтера. Фото: ФК Шахтер
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Футбольный клуб "Жирона" стремится подписать двух игроков "Шахтера". Футболистов рассматривают как замену Савиньо и Алейшу Гарсии, недавно покинувших команду.

Об этом пишет xcatalunya.cat.

Читайте также:

Трансфер игроков в Жирону

Руководство "Жироны" намерено подписать вингера Кевина и полузащитника Марлона Гомеса. Двух футболистов намерены приобрести как замену Савиньо и Алейше Гарсии.

В СМИ заявляют, что помешать переговорам могут долгосрочные контракты игроков с "Шахтером", действующие до завершения 2028 года.

Каждый игрок стоил "Шахтеру" по 12 миллионов евро — их подписали во время зимнего трансферного окна

Известно, что Кевин забил три гола в 17 матчах за команду. Марлос отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в 13 играх.

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно. 

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Шевченко сделал заявление о проведении матчей УПЛ без света.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

ФК Шахтер Футбол трансферы Жирона Кевин (футболист) Марлон Гомес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно