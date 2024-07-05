"Жирона" хочет подписать двух игроков "Шахтера" — о ком идет речь

Игроки Шахтера. Фото: ФК Шахтер

Футбольный клуб "Жирона" стремится подписать двух игроков "Шахтера". Футболистов рассматривают как замену Савиньо и Алейшу Гарсии, недавно покинувших команду.

Об этом пишет xcatalunya.cat.

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Руководство "Жироны" намерено подписать вингера Кевина и полузащитника Марлона Гомеса. Двух футболистов намерены приобрести как замену Савиньо и Алейше Гарсии.

В СМИ заявляют, что помешать переговорам могут долгосрочные контракты игроков с "Шахтером", действующие до завершения 2028 года.

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Известно, что Кевин забил три гола в 17 матчах за команду. Марлос отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в 13 играх.

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