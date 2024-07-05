"Жирона" хоче підписати двох гравців "Шахтаря" — про кого йде мова

Жирона полює за двома гравцями Шахтаря
Футбольний клуб "Жирона" прагне підписати двох гравців "Шахтаря". Футболістів розглядають як заміну Савіньйо та Алейшу Гарсії, які нещодавно залишили команду.
Про це пише xcatalunya.cat.
Трансфер гравців до Жирони
Керівництво "Жирони" має намір підписати вінгера Кевіна та півзахисника Марлона Гомеса. Двох футболістів мають намір придбати як заміну Савіньйо та Алейшу Гарсії.
У ЗМІ заявляють, що завадити переговорам можуть довгострокові контракти гравців з "Шахтарем", які чинні до завершення 2028 року.
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Відомо, що Кевін забив три голи у 17 матчах за команду. Марлос відзначився чотирма забитими м'ячі та однією результативною передачею у 13 іграх.
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