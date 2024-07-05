"Жирона" хоче підписати двох гравців "Шахтаря" — про кого йде мова

Гравці Шахтаря. Фото: ФК Шахтар

Футбольний клуб "Жирона" прагне підписати двох гравців "Шахтаря". Футболістів розглядають як заміну Савіньйо та Алейшу Гарсії, які нещодавно залишили команду.

Про це пише xcatalunya.cat.

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Керівництво "Жирони" має намір підписати вінгера Кевіна та півзахисника Марлона Гомеса. Двох футболістів мають намір придбати як заміну Савіньйо та Алейшу Гарсії.

У ЗМІ заявляють, що завадити переговорам можуть довгострокові контракти гравців з "Шахтарем", які чинні до завершення 2028 року.

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Відомо, що Кевін забив три голи у 17 матчах за команду. Марлос відзначився чотирма забитими м'ячі та однією результативною передачею у 13 іграх.

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