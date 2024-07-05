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Жирона полює за двома гравцями Шахтаря

5 липня 2024 13:11
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Жирона" хоче підписати двох гравців "Шахтаря" — про кого йде мова
Гравці Шахтаря. Фото: ФК Шахтар
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Футбольний клуб "Жирона" прагне підписати двох гравців "Шахтаря". Футболістів розглядають як заміну Савіньйо та Алейшу Гарсії, які нещодавно залишили команду.

Про це пише xcatalunya.cat.

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Керівництво "Жирони" має намір підписати вінгера Кевіна та півзахисника Марлона Гомеса. Двох футболістів мають намір придбати як заміну Савіньйо та Алейшу Гарсії.

У ЗМІ заявляють, що завадити переговорам можуть довгострокові контракти гравців з "Шахтарем", які чинні до завершення 2028 року.

Кожен гравець коштував "Шахтарю" по 12 мільйонів євро — їх підписали під час зимового трансферного вікна

Відомо, що Кевін забив три голи у 17 матчах за команду. Марлос відзначився чотирма забитими м'ячі та однією результативною передачею у 13 іграх. 

Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо. 

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ФК Шахтар Футбол трансфери Жирона Кевін (футболіст) Марлон Гомес

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