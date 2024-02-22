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Жирона и Валенсия нашли замену Довбику и Яремчуку

22 февраля 2024 16:21
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Агабекян Карен
редактор
Жирона и Валенсия нашли замену Довбику и Яремчуку
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанские "Жирона" и "Валенсия" ищут нового центрального нападающего. Оба клуба летом могут покинуть украинские легионеры.

Испанские команды нашли замену украинцам Артему Довбику и Роману Яремчуку, сообщил журналист Экрем Конур.

Кто интересен "Жироне" и "Валенсии"

Как сообщили источники, испанские клубы рассматривают кандидатуру датского нападающего Каспера Дольберга из "Андерлехта".

В "Жироне" понимают, что им будет сложно удержать Довбика и поэтому ищут нового форварда на летнее трансферное окно.

"Валенсии" Яремчук не принадлежит и клуб не уверен, что нужно выкупать украинского форварда. Вероятно, "Брюгге" не захочет терять большие деньги на трансфере, поскольку заплатили за Романа "Бенфики" 17 млн евро. Для "Летучих мышей" сумма более 5 млн евро является проблемной.

Дольберг считался талантливым форвардом, когда феерил в "Аяксе". Затем он неплохо начал в "Ницце", но затем ему перестали доверять. Французы отдавали датчанина в аренду в "Севилью" и "Хоффенхайм", где он также затерялся.

Перед нынешнем сезоном 26-летний форвард перешел в бельгийский "Андерлехт", где реанимировал свою карьеру. В 28 матчах Дольберг забил 12 голов и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценил игрока в 10 млн евро.

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футбол
Артем Довбик
Роман Яремчук
Жирона
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