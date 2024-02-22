Жирона и Валенсия нашли замену Довбику и Яремчуку

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Испанские "Жирона" и "Валенсия" ищут нового центрального нападающего. Оба клуба летом могут покинуть украинские легионеры.

Испанские команды нашли замену украинцам Артему Довбику и Роману Яремчуку, сообщил журналист Экрем Конур.

💣💥#EXCL❗🇩🇰 #RSCA 🟣 ❗

Girona FC and Valencia CF are monitoring the situation of RSC Anderlecht's 26-year-old Danish striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/af8OL36v37 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 19, 2024

Кто интересен "Жироне" и "Валенсии"

Как сообщили источники, испанские клубы рассматривают кандидатуру датского нападающего Каспера Дольберга из "Андерлехта".

В "Жироне" понимают, что им будет сложно удержать Довбика и поэтому ищут нового форварда на летнее трансферное окно.

"Валенсии" Яремчук не принадлежит и клуб не уверен, что нужно выкупать украинского форварда. Вероятно, "Брюгге" не захочет терять большие деньги на трансфере, поскольку заплатили за Романа "Бенфики" 17 млн евро. Для "Летучих мышей" сумма более 5 млн евро является проблемной.

Дольберг считался талантливым форвардом, когда феерил в "Аяксе". Затем он неплохо начал в "Ницце", но затем ему перестали доверять. Французы отдавали датчанина в аренду в "Севилью" и "Хоффенхайм", где он также затерялся.

Перед нынешнем сезоном 26-летний форвард перешел в бельгийский "Андерлехт", где реанимировал свою карьеру. В 28 матчах Дольберг забил 12 голов и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценил игрока в 10 млн евро.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов.

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.